Sve što trebate znati o priuštivom najmu: Koliko će dobiti vlasnici za svoje stanove

Da bi ušli u Program priuštivog najma, stambene nekretnine moraju biti prazne dvije godine, što znači da vlasnici nekretnina nisu u njoj živjeli niti su je iznajmljivali. To će dokazivati računima za energente i vodu. Iznimka je moguća ako su u nekretnini bili radovi što je utjecalo na veću potrošnju struje ili vode. Sve to osobe koje će se prijaviti na Javni poziv mogu dokazati i pojasniti, pa će o tome odlučivati APN.