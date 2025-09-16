Planirate dati državi da vam iznajmi stan? Ovo morate znati: Evo što s namještajem

Uz to, trebaju dostaviti preslike osobne iskaznice vlasnika, odnosno odgovorne osobe u tvrtki ako je tvrtka vlasnik stana, zatim zemljišnoknjižnog izvatka ili izvatka iz knjige položenih ugovora, uporabnu dozvolu ili rješenje o izvedenom stanju nekretnine, fotografije kojima se dokazuje da je nekretnina uporabljiva, račune za pričuvu za dva mjeseca prije prijave na javni poziv, dokaz da nekretnina nije korištena više od dvije godine, što mogu biti i računi koje im je poslao HEP, te dokaze da nekretnina nije bila oštećena u potresu ili da je konstrukcijski obnovljena.