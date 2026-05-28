"Švicarci" pred završnicom: Vrhovni sud donio odluku, javnost još čeka detalje
Vrhovni sud je izvijestio da je prošireno vijeće donijelo odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima, no njezin sadržaj bit će poznat tek nakon što odluka bude napisana i dostavljena strankama.
I dalje nije poznato imaju li građani koji su konvertirali kredite u “švicarcima” pravo na puno obeštećenje ili samo na isplatu zateznih kamata. Odluka bi mogla imati dalekosežne posljedice i za dužnike i za banke.
“Bližimo se kraju dugogodišnje pravne bitke”
Gostujući u emisiji N1 Studio uživo kod Tine Kosor Giljević, odvjetnica Nicole Kwiatkowski rekla je kako smatra da je ovo dijelom kraj dugogodišnje pravne bitke, iako strankama i dalje ostaje mogućnost obraćanja Ustavnom sudu, ali samo u vrlo ograničenim okolnostima.
“Ako smatraju da su im povrijeđena ustavna prava, načelo pravičnosti ili da je došlo do diskriminacije, još uvijek postoji mogućnost obraćanja Ustavnom sudu. Vrhovni sud je taj koji ujednačava praksu i pazi na to da su svi jednaki pred zakonom. Možemo reći da se bližimo kraju, ali još uvijek postoji mogućnost da stvari krenu u nekom drugom smjeru”, rekla je Kwiatkowski.
Konverzija kredita ostala ključno sporno pitanje
Podsjetila je da je već pravomoćno utvrđeno kako su krediti u švicarskim francima sadržavali ništetne odredbe o valuti i promjenjivoj kamatnoj stopi.
“No, nakon naglog rasta tečaja Vlada je intervenirala novim zakonom pa su neki građani izvršili konverziju kredita, a neki nisu. Oni koji nisu konvertirali kredite uglavnom dobivaju sudske sporove i ostvaruju pravo na isplate. Problem je nastao kod konvertiranih kredita - pitanje je jesu li građani samom konverzijom već obeštećeni ili ipak imaju pravo na dodatnu naknadu”, objasnila je.
Dodala je kako su niži sudovi u velikom broju slučajeva presuđivali u korist potrošača, dok je na Vrhovnom sudu bilo mnogo razmimoilaženja.
“Na Općoj sjednici Građanskog odjela nije postignut konsenzus pa su objavljena tri međusobno suprotstavljena mišljenja. Upravo zato je prošireno vijeće, kao novi institut, sada trebalo donijeti konačnu odluku”, rekla je Kwiatkowski.
“Pravni problem traje gotovo deset godina”
Kwiatkowski smatra da cijeli proces traje predugo, osobito s obzirom na ulogu Vrhovnog suda u ujednačavanju sudske prakse.
“Realno, ovaj pravni problem traje još od 2016. godine. Dakle, gotovo deset godina traje neizvjesnost oko jednog važnog pravnog pitanja”, upozorila je.
Na pitanje je li neobično to što je odluka donesena, ali njezin sadržaj još nije poznat, Kwiatkowski je odgovorila kako nije primjereno da stranke odluku prvo saznaju iz medija.
Ipak, smatra da bi javnost mogla biti upoznata barem s pravnim stajalištem Vrhovnog suda.
“Pravno mišljenje moglo bi se izdvojiti i objaviti jer ono ne otkriva detalje konkretnog predmeta, nego daje smjernice za sve buduće slučajeve”, rekla je.
“Bitka za prava potrošača ipak je donijela promjene”
Zaključila je kako je dugogodišnji proces vezan uz “švicarce” ipak doveo do važnih promjena i kod građana i kod banaka.
“Potrošači danas više čitaju, više se informiraju i oprezniji su, dok banke moraju jasnije informirati klijente. Više nema brojnih skrivenih naknada poput troškova obrade ili zatvaranja kredita, koji su građanima često bili nejasni”, rekla je.
Dodala je kako su određene promjene ipak izborene u korist potrošača, iako se, kako kaže, “bankarske smicalice uvijek vraćaju”.
