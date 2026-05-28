Hoće li Vladine mjere uspjeti? Novotny: Intenzitet mora imati snagu šoka na tržištu

Novotny tumači: "Pojednostavljeno, inflacija je u Hrvatskoj posljedica dva pritiska. Jedan je vanjski, koji dolazi s tržišta energenata, i drugi je unutrašnji koji je zapravo posljedica Vladinih ekspanzivnih fiskalnih politika - pa bih ja odmah pozdravio Vladinu najavu i Vladin smjer da se smanji javna potrošnja, da se tu naprave neke uštede i da se doista ne dolijeva ulje na vatru inflacije time što Vlada više troši, povećava plaće iznad razine produktivnosti u javnom sektoru. I u tom kontekstu bih rekao da je to dobar smjer. Ovisi hoće li biti ta mjera uspješna u zaustavljanju rasta cijena."