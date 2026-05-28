Tomašević: Nevjerojatno je da HDZ dijeli lekcije, jedina stranka pravomoćno osuđena za korupciju u Hrvatskoj

Što se tiče Koste Kostanjevića, bivšeg ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) koji je nakon priznanja nedjela u aferi Hipodrom i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora, Tomašević je ponovio da Kostanjević nikada nije bio član Možemo!, te da je bio zaposlenik USO prije nego što je postao gradonačelnik. "Nisam ga izabrao", dodao je.