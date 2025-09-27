Tadić: "Mi već govorimo o lokaciji nuklearke, a ne znamo ni kakvu bi gradili"

"Lokacija se bira pažljivo i dugoročno, temeljem procedure koju je pripremila Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Bira se lokacija koja je pogodna za transport opreme, koja ima izgrađenu električnu mrežu jer do te točke moraju dolaziti barem dva dalekovoda kako bi se reaktor mogao hladiti strujom izvana dođe li do problema da ga treba ugasiti. Treba imati i odgovarajući sustav hlađenja koji neće ugrožavati okoliš. Bilo bi dobro da je blizu neko veliko mjesto. Treba uzeti u obzir mogući utjecaj potresa, podzemnih voda, kvalitete terena. Također, treba uzeti u obzir i financijski model. Čitav je niz preduvjeta i procedura. Ništa od toga još se ne zna točno, ali se nagađa o lokacijama, što je po meni neozbiljno", kaže.