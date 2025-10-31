Zoran Grozdanov
Teolog: "Narativ velikog djela Crkve u Hrvatskoj više se bavi zaštitom većine, nego manjine"
Teolog Zoran Grozdanov gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirao dosadašnji pontifikat pape Lava XIV.
O dosadašnjem pontifikatu pape Lava XIV., te o kontinuitetu između Lava i pape Franje, teolog Zoran Grozdanov je komentirao:
"On je snažno na liniji pape Franje, postoji vrlo snažan kontinuitet. Ono što vidimo kod pape Lava XIV., samo ime koje je odabrao, je kontinuitet ne samo s papom Franjom nego i Lavom XIII. koji je jako velik naglasak, cijeli svoj pontifikat zapravo posvetio socijalnim pitanjima, odnosno ljudima koji su u konkretnoj situaciji deprivacije, bilo da se to radi zbog socijalnog isključenja, rasnih pitanja, itd."
"Ono što se može vidjeti na osnovu onoga što je do sada objavljivao i govorio papa Lav XIV., to je potpuno na liniji pape Franje, dobro je da dolazi iz Sjeverne Amerike zato što je to, 'ajmo to tako reći, 'njihov igrač', iz njihovog konteksta, kojeg je puno teže diskvalificirati nego što se to radilo s papom Franjom."
Odnos pape i Crkve u Hrvatskoj
Teolog Grozdanov je komentirao odnos Lava XIV. s Crkvom u Hrvatskoj, upitan hoće li se odnosi promijeniti u odnosu na pontifikat prethodnog pape:
"Prije tjedan dana je papa Lav XIV. održao je govor pred predstavnicima laičkih pokreta i jezik koji je on koristio je zapravo jezik koji je, neću reći nerazumljiv u hrvatskom kontekstu, ali zapravo zaštita isključenih, migranata, zaštita konkretnog čovjeka."
"Narativ velikog djela Crkve u Hrvatskoj zapravo se više bavi zaštitom većine nego zaštitama manjine, mi u Hrvatskoj nemamo tu tradiciju, 'ajmo ga tako nazvati, socijalnog evanđelja kao jednog od stupa navještaja Crkve, iz povijesnih razloga. Ja se nadam da će pontifikat pape Franje koji je trajao desetak godina, i sad pontifikat Lava, da će doći u Hrvatskoj do promjene tog mentaliteta i promjene teologije zapravo da bi se trebalo stati u zaštitu manjine, a ne većine."
O odnosu hrvatske politike s Vatikanom
Koliko je hrvatskoj politici važno da bude prepoznata od strane Vatikana?
"Hrvatski narativ prema papama je uvijek bio vjernost Svetoj stolici, ne samo Crkve, nego i države, što je vrlo zanimljivo, i vrlo neobično. Sigurno je Hrvatskoj važno da bude prepoznata od Vatikana, tako da samo je pitanje koje poruke će se slati prema Vatikanu, i koje poruke će Vatikan slati prema Hrvatskoj, to ćemo vidjeti."
Također, upitan o proglašavanju svetim Alojzija Stepinca, Grozdanov je odgovorio kako misli da do toga neće brzo doći, rekavši kako mu se čini "da to nije u skladu s jasnim programom pape Lava XIV".
"Posljednjih desetak godina vidjeli smo predstavnike politike jako često koji su odlazili u Vatikan i neprestano su se vraćali sa zahtjevom prema papi da proglasi Stepinca svetim, što ja mislim da nema veze s nacionalnom politikom, nego je to unutarnja stvar crkve, međutim, ali vidimo da je Stepinac postao nacionalno pitanje."
"Ono što vidim, koje naglaske stavlja papa Lav", komentira Grozdanov, "mislim da do toga neće brzo doći".
