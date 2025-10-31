Teolog: "Narativ velikog djela Crkve u Hrvatskoj više se bavi zaštitom većine, nego manjine"

"Narativ velikog djela Crkve u Hrvatskoj zapravo se više bavi zaštitom većine nego zaštitama manjine, mi u Hrvatskoj nemamo tu tradiciju, 'ajmo ga tako nazvati, socijalnog evanđelja kao jednog od stupa navještaja Crkve, iz povijesnih razloga. Ja se nadam da će pontifikat pape Franje koji je trajao desetak godina, i sad pontifikat Lava, da će doći u Hrvatskoj do promjene tog mentaliteta i promjene teologije zapravo da bi se trebalo stati u zaštitu manjine, a ne većine."