Papa Lav osudio postupanje prema migrantima: "Donosi se sve više nehumanih mjera"

Papa Lav osudio je u četvrtak postupanje prema migrantima kao "težak zločin" nastavljajući promicati poruku da su migranti dobrodošli, tjednima nakon što je kritizirao antiimigrantske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Oglas
Lav, prvi američki Papa, nije izrijekom spomenuo Trumpa ali je dodao da vlade imaju "moralnu obvezu pružiti utočište" migrantima u potrebi.
"Uz takvo zlostavljanje ranjivih migranata, ne svjedočimo legitimnom provođenju nacionalnog suvereniteta, nego teškim zločinima koje država čini ili tolerira", rekao je Papa na jednom sastanku u Vatikanu.
"Štoviše, donosi se sve više nehumanih mjera, koje se čak politički slave, a koje tretiraju "nepoželjne" kao da nisu ljudi nego smeće", dodao je.
Kritizirao sve veću ekonomsku nejednakost
Lav, koji je u svibnju zamijenio pokojnog papu Franju, ne odobrava Trumpovu politiku prema migrantima i izazvao je kritike nekih utjecajnih konzervativnih katolika na svoj račun.
U govoru u četvrtak, u kojem je najviše govorio o siromašnima, Lav je također kritizirao sve veću ekonomsku nejednakost, profite farmaceutskih kompanij i pohlepno rudarenje rijetkih metala, poput litija, koji se koriste u suvremenih uređajima.
"To rudarenje ovisi o nasilju paramilitarnih skupina, dječjem radu i raseljavanju ljudi", rekao je Papa.
Lav je ponovio frazu koju je često koristio Franjo, pozvavši Katoličku Crkvu da postane "siromašna Crkva za siromašne".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas