Teologinja Ana Raffai: Brka se etničko i teološko shvaćanje naroda

"Hoću reći da se brka etničko i teološko shvaćanje. Mene to kao teologinju i vjernicu smeta. Druga tema je domovina. Domovina nije predmet vjerskog učenja. Mi ne vjerujemo u domovinu. To je ovozemaljska kategorija koju mi nastojimo voljeti ili ne voljeti. Kao vjernici imamo pravo biti uz domovinu, ne biti... Smeta me to lijepljenje tih nekih pojmova koji ne pripadaju uz vjerski nauk. To su mjesta nesporazuma i mogućih manipulacija", dodala je.