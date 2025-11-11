"Koji je bio pravni temelj kada je Pula 2008. godine Thompsonu uskratila pravo da održi koncert? Thompsonov menadžment je tužio Grad Pulu i pravomoćno izgubio. Mi se ne bavimo time hoće li biti koncerta ili ne – a to je proustaški pozdrav. Ustav je najviši pravni akt ove zemlje i jedini tko ga može tumačiti je Ustavni sud, a on ga je nekoliko puta tumačio i presude Ustavnog suda su potvrđene na Europskom sudu za ljudska prava", istaknuo je.