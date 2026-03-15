Tinejdžeru iz Bjelovara opečeno 95 posto tijela, bori se za život

Šesnaestogodišnji dječak iz okolice Bjelovara nalazi se u kritičnom stanju te je priključen na respirator u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu.
Kako doznajemo, dječak je u četvrtak zaprimljen u Općoj bolnici Bjelovar s teškim opeklinama trećeg stupnja na oko 95 posto tijela, piše Bjelovar.live.
Zbog težine ozljeda prevezen je na daljnje liječenje u zagrebačku Klaićevu bolnicu, gdje je zadržan na intenzivnom liječenju.
Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te kako je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti.
Za sada nema službenih informacija o tome kako je došlo do ozljeđivanja.
Neslužbeno se također prepričava kako su nakon događaja dječaku u pomoć pritekli mještani. Policija o tim detaljima zasad nije iznosila informacije.
S obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi i da je policijsko istraživanje još u tijeku, više informacija očekuje se nakon završetka službenog postupanja nadležnih institucija
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
