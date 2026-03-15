opekline trećeg stupnja

Tinejdžeru iz Bjelovara opečeno 95 posto tijela, bori se za život

N1 Info
15. ožu. 2026. 20:47
Šesnaestogodišnji dječak iz okolice Bjelovara nalazi se u kritičnom stanju te je priključen na respirator u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu.

Kako doznajemo, dječak je u četvrtak zaprimljen u Općoj bolnici Bjelovar s teškim opeklinama trećeg stupnja na oko 95 posto tijela, piše Bjelovar.live.

Zbog težine ozljeda prevezen je na daljnje liječenje u zagrebačku Klaićevu bolnicu, gdje je zadržan na intenzivnom liječenju.

Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te kako je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti.

Za sada nema službenih informacija o tome kako je došlo do ozljeđivanja.

Neslužbeno se također prepričava kako su nakon događaja dječaku u pomoć pritekli mještani. Policija o tim detaljima zasad nije iznosila informacije.

S obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi i da je policijsko istraživanje još u tijeku, više informacija očekuje se nakon završetka službenog postupanja nadležnih institucija

