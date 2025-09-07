Tisuće posjetitelja na 28. "Susretima za Rudija" u Gornjoj Stubici

"On je bio smiren, a ja stalno napeta, pogotovo kad je padala kiša jer sam znala da tada neće dobiti zadatak. Dragi Bog je htio da se sve posloži, a ja sam nekoliko dana ranije uspjela doći u Hrvatsku. Kad je 25. listopada preletio, nisam ni znala gdje je dok mi mama nije rekla da je u Austriji. U tom trenutku zazvonio je telefon i čula sam njegov glas: "Ja sam ovdje, vadi me kako znaš", prisjetila se Ljerka Perešin.