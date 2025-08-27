Oglas

HDZ-ov europarlamentarac

Tomislav Sokol o slučaju Benkovac: Ljevičarsko sprdanje s Domovinskim ratom više ne prolazi

N1 Info
|
27. kol. 2025. 20:19

HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol gostovao je u emisiji Novi dan kod naše Nine Kljenak.

Među ostalim, Sokol je govorio i o slučaju Benkovac gdje je odgođeno održavanje festivala "Nosi se", a do čega je došlo zbog prosvjeda branitelja.

Je li Sokolu sporno što je do toga došlo?

"To je pokušaj nametanja ljevičarskog anacionalnog narativa sprdanja s Domovinskim ratom i to očito više ne prolazi".

Tko se sprda?

"Oliver Frljić je jedan dobar primjer, sjećamo se njegovih predstava. Ja mogu razumjeti da kad netko vidi da je na programu njegova predstava, da to ukazuje na nešto što nikako nije dobro".

Cijeli razgovor pogledajte u priloženom videu.

