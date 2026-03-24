Tko je uhićeni bivši HDZ-ov načelnik?

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, jutros je po nalogu USKOK-a uhićen bivši HDZ-ov načelnik Općine Gradina Marko Ajček.
Radnje se provode zbog osnovane sumnje na koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca.
Bivši HDZ-ov načelnik u maloj općini s oko 3400 stanovnika trošio je nesmiljeno, priznavao sumnjive dugove bez valjane dokumentacije i doveo financije na sam rub održivosti, piše Jutarnji. Njegovo veliko obećanje iz 2017. godine, dječji vrtić, na koncu je sagrađen, ali ne radi jer općina više nema novca ni za plaćanje režija.
Potpuna zbrka
Financijski izvještaji za 2019. godinu pokazuju potpunu zbrku. Glavna knjiga puna je netočnih i nepotpunih podataka, za brojne troškove ne postoje računi, a pojedini prihodi nisu uopće evidentirani, kao ni potraživanja od prodaje poljoprivrednog zemljišta.
Ajček je u potpunosti zaobišao pravilo dvostrukog potpisa, koje služi kao osnovna kontrola trošenja javnog novca. Sve račune potpisivao je isključivo on, a neke nije potpisao nitko.
Nalaz revizije otkriva i isplate za usluge za koje se ne može utvrditi kako su i jesu li uopće obavljene. Primjerice, za održavanje nerazvrstanih cesta i rušenje kuća isplaćeno je 3,4 milijuna kuna. Revizori navode da su računi za te usluge sastavljeni u siječnju 2019., a u Općini zaprimljeni tek 26. studenoga iste godine. U njima nema podataka o mjestu i vremenu obavljanja usluge, a nije priložena ni bilo kakva popratna dokumentacija.
Revizija je utvrdila potraživanja od izvođača radova u iznosu od 1,52 milijuna kuna jer je Općina svoje obveze prema njima podmirila dvaput. Međutim, nikakve mjere za povrat sredstava nisu poduzete, dug nije prijavljen u stečajnu masu, a tvrtke izvođači u međuvremenu su brisane iz Sudskog registra.
Revizori su zaključili: "Iz opisanog načina raspolaganja proračunskim sredstvima proizlazi da su iz proračuna doznačavana sredstva pravnim osobama prema kojima Općina nije imala obveze ili za koje nema vjerodostojnu dokumentaciju o nastalim obvezama, a pojedine obveze su podmirivane dva puta. Istodobno, Općina se zaduživala i koristila okvirni kredit po žiroračunu za podmirenje obveza te plaćala kamate."
Novi načelnik Gradine Vučemilović Jurić, koji je pobijedio sa samo 42 glasa razlike, na općinskom je računu zatekao svega 270.000 kuna.
"Posebno su sporna neka potraživanja za koja su izdane mjenice koje mjesečno sjedaju na račun općine u iznosu od oko 200.000 kuna, a da usluge uopće nisu izvršene. Moram prvo dubinski snimiti stanje pa onda odlučiti što poduzeti", kaže novi načelnik. Na pitanje hoće li to uključivati i pokretanje kaznene odgovornosti protiv prethodnika, odgovara da će o tome odlučivati nadležne institucije.
