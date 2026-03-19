FOTO, VIDEO / Netanyahu o Iranu: Trump mi je prije godinu dana rekao, "Bibi, moramo se pobrinuti..."

Dvadeseti je dan sukoba na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana. Donald Trump je upozorio Iran da će “raznijeti” plinsko polje South Pars ako ponovno napadne Katar, te je rekao da Izrael više neće napadati iranska energetska postrojenja. Katar je naredio iranskim sigurnosnim i vojnim atašeima da napuste zemlju nakon što su iranske rakete prouzročile “veliku štetu” na njegovom glavnom plinskom postrojenju u Ras Laffanu. Iran nastavlja s odmazdnim napadima na Izrael nakon ranijeg napada u kojem su poginule četiri osobe u Tel Avivu i na okupiranoj Zapadnoj obali.
20:56
prije 1 min.
Većina Amerikanaca vjeruje da će Trump poslati vojsku u Iran, ali ne podržava tu ideju: anketa
Oko 65 posto Amerikanaca vjeruje da će američki predsjednik Donald Trump narediti slanje vojske u opsežan kopneni rat u Iranu, no samo 7 posto podržava tu ideju, pokazuje anketa Reutersa i Ipsosa zaključena danas.
Trodnevno istraživanje pokazalo je da Trumpova ukupna potpora u javnosti ostaje uglavnom nepromijenjena na 40 posto, što je porast od jednog postotnog boda u odnosu na anketu provedenu neposredno nakon američko-izraelskih napada na Iran krajem veljače. U anketi je sudjelovalo 1.545 odraslih osoba u SAD-u, uz marginu pogreške od oko tri postotna boda.
Pripadnici Trumpove Republikanske stranke uglavnom podržavaju dosadašnji tijek rata, pri čemu 77 posto odobrava američke napade na Iran, u usporedbi sa 6 posto demokrata i 28 posto neovisnih birača.
Ukupno 37 posto Amerikanaca podržava rat, dok ga 59 posto ne odobrava, uključujući otprilike jednog od pet republikanaca.
Oko 63 posto republikanaca – i 34 posto Amerikanaca ukupno – podržalo bi slanje manjeg broja specijalnih postrojbi u Iran. Istodobno, 55 posto ispitanika protivi se slanju bilo kakvih kopnenih snaga, bez obzira na opseg operacije.
20:52
prije 5 min.
Netanyahu: Izmišljotina je da je Izrael uvukao SAD u rat
Izraelski čelnik posvetio je velik dio svoje konferencije za novinare negiranju tvrdnji da je njegova vlada uvukla Sjedinjene Države u rat s Iranom.
„Ta izmišljotina da smo uvukli Sjedinjene Države u ovo nije samo izmišljotina — to je apsurdno”, rekao je. Dodao je da mu je Trump još prije više od godinu dana rekao: „Bibi, moramo se pobrinuti da Iran ne dođe do nuklearnog oružja.”
„Svijet duguje veliku, duboku zahvalnost predsjedniku Trumpu za vođenje ovog napora u zaštiti naše budućnosti”, rekao je Netanyahu.
20:43
prije 14 min.
Netanyahu: Izrael je djelovao sam u napadu na plinsko polje
Benjamin Netanyahu upitan je o izraelskom napadu na iranska plinska polja i je li Donald Trump bio unaprijed obaviješten.
„Izrael je djelovao sam protiv plinskog postrojenja”, rekao je Netanyahu.
„Predsjednik Trump nas je zamolio da se suzdržimo od budućih napada, i mi se suzdržavamo.”
Trump se distancirao od izraelskog napada na iransko plinsko polje South Pars, najveće na svijetu.
U međuvremenu, jedan dužnosnik rekao je američkom partneru NBC Newsu da je Izrael ipak unaprijed obavijestio SAD o napadu.
20:18
prije 40 min.
Netanyahu: Imamo tri cilja u Iranu
„Ne možete provesti revoluciju iz zraka”, kaže izraelski premijer
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Iran više nema sposobnost obogaćivanja uranija niti proizvodnje balističkih projektila.
Na konferenciji za novinare rekao je da je nejasno hoće li iranski narod ustati i preuzeti kontrolu nad državom od vlasti Islamske Republike.
„Prerano je reći hoće li Iranci izaći na ulice. Revolucija se ne može provesti iz zraka, potreban je i kopneni element. Postoji mnogo mogućnosti za taj kopneni element, ali ih neću iznositi”, rekao je novinarima.
Prema Netanyahuovim riječima, Izrael u svojim operacijama provodi tri ključna cilja. To su: potpuno uništenje iranskog nuklearnog programa, potpuna eliminacija programa balističkih projektila te stvaranje uvjeta koji će samim Irancima omogućiti "da svoju sudbinu uzmu u vlastite ruke."
"Mogućnost obogaćivanja uranija smo uništili, baš kao i sposobnost proizvodnje balističkih projektila, dodao je.
Uništili smo iranske kapacitete do te mjere da ne mogu postići ono što su planirali. Promijenit ćemo Bliski istok, to obećavam. Iran je slabiji nego što je ikad bio, a Izrael jači", kaže Netanyahu.
20:01
prije 56 min.
Evakuirano 99 španjolskih vojnika iz Iraka
Španjolsko vojno osoblje raspoređeno u Iraku evakuirano je u Tursku, izjavila je španjolska ministrica obrane Margarita Robles.
Njih 57 služilo je u koaliciji predvođenoj SAD-om protiv ISIL-a, dok je 42 bilo dio NATO misije u Iraku. Robles je rekla da su razmjene projektila u blizini baze ove potonje skupine otežale operaciju.
19:53
prije 1h
Cijene energenata i dalje rastu zbog bliskoistočnog rata
Cijene energenata u četvrtak su naglo porasle nakon što je Iran napao najveći svjetski LNG kompleks, uzrokujući štetu za koju Katar tvrdi da bi se mogla popravljati do pet godina.
Glavni izvršni direktor kompanije QatarEnergy Saad al-Kabi Reutersu je rekao da bi ta državna plinska tvrtka mogla proglasiti višu silu na dugoročne ugovore s Belgijom, Kinom, Italijom i Južnom Korejom.
U iranskom napadu uništena su dva postrojenja za preradu LNG-a, što bi moglo dovesti do smanjenja izvoza ukapljenog prirodnog plina iz Katara za oko 17 posto u razdoblju od tri do pet godina, rekao je al-Kabi.
Cijene plina u Europi u četvrtak su skočile za čak 35 posto, a cijena nafte do 10 posto.
"Niti u najluđim snovima nisam mogao zamisliti da će Katar i cijela regija biti meta ovakvog napada, pogotovo od strane bratske muslimanske zemlje tijekom mjeseca Ramazana”, rekao je direktor QatarEnergyja.
Energetska industrija godinama je strahovala da bi regionalni sukob mogao uzrokovati dugoročnu štetu na naftnim i plinskim postrojenjima te potaknuti nestašice u globalnoj opskrbi energentima.
19:39
prije 1h
Novi izraelski zračni napadi na južni Libanon
Al Jazeerini dopisnici u Libanonu javljaju da je izraelska vojska gađala grad Qabrikha i Toulene u području Marjayouna.
19:08
prije 1h
Nitko ne zarađuje od rata u Iranu kao Rusija, evo koliko je to dnevno
Prihodi Rusije od fosilnih goriva dosegnuli su 7,7 milijardi eura u dva tjedna nakon što su zajednički američko-izraelski napadi potaknuli rat u Iranu, dok je sukob doveo do rasta globalnih cijena nafte i ublažavanja američkih sankcija prema Rusiji.
Opširnije OVDJE.
19:08
prije 1h
Južni Libanon suočava se s nestancima struje nakon što je izraelski napad oštetio glavnu trafostanicu
Izraelski napadi na južni Libanon ranije danas izbacili su iz pogona glavnu trafostanicu, što je znak širenja izraelskih napada na libanonsku infrastrukturu, priopćila je državna elektroprivreda Libanona.
U priopćenju koje prenosi državna novinska agencija NNA, elektroprivreda je navela da je napad oštetio različite dijelove postrojenja u Bint Jbeilu, što je utjecalo na opskrbu električnom energijom u gradu i okolnim mjestima.
18:42
prije 2h
Trump: Rekao sam Izraelu da ne napada naftna i plinska polja
Donald Trump izjavio je da je rekao Izraelu da ne napada iranska naftna i plinska polja.
Ovog tjedna izraelski napadi izazvali su požar na South Parsu, najvećem plinskom polju na svijetu u Iranu.
Trump je rekao da je razgovarao sa svojim izraelskim kolegom Benjaminom Netanyahuom: „Rekao sam mu, nemoj to raditi. I neće to raditi.”
Dodao je da nije bio unaprijed obaviješten o napadu – što je u suprotnosti s izjavom američkog dužnosnika koji je razgovarao s američkim partnerom NBC Newsom.
