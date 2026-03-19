FOTO, VIDEO / Netanyahu o Iranu: Trump mi je prije godinu dana rekao, "Bibi, moramo se pobrinuti..."

Oko 65 posto Amerikanaca vjeruje da će američki predsjednik Donald Trump narediti slanje vojske u opsežan kopneni rat u Iranu, no samo 7 posto podržava tu ideju, pokazuje anketa Reutersa i Ipsosa zaključena danas.

Trodnevno istraživanje pokazalo je da Trumpova ukupna potpora u javnosti ostaje uglavnom nepromijenjena na 40 posto, što je porast od jednog postotnog boda u odnosu na anketu provedenu neposredno nakon američko-izraelskih napada na Iran krajem veljače. U anketi je sudjelovalo 1.545 odraslih osoba u SAD-u, uz marginu pogreške od oko tri postotna boda.