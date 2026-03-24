sumnja na pranje novca
Nova akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u dva grada, uhićen bivši HDZ-ov načelnik
U Slatini i Zadru u tijeku su uhićenja i provođenje tzv. hitnih dokaznih radnji poput pretresa koje po nalogu Uskoka zbog sumnje u korupciju i pranje novca provodi Policijska uprava virovitičko-podravska.
Oglas
Uskok i policija su, ne otkrivajući detalje, izvijestili da se akcija provodi na području Slatine i Zadra u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca.
U policiji kažu da će po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih dostaviti kaznenu prijavu Uskoku.
Pozivajući se na neslužbene informacije Jutarnji list objavio je da je među uhićenima i bivši HDZ-ov načelnik Općine Gradina Marko Ajček.
Nakon ispitivanja osumnjičenika Uskok će odlučiti hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas