Glavina za N1: Trebamo biti održiva destinacija. Masovno bujanje nekretnina je krivi smjer

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u Pregledu dana kod Ilije Jandrića komentirao je porez na nekretnine.

O tome se u četvrtak raspravljalo i u Saboru kad se oporba obrušila na Vladin prijedlog da se porez na kuće za odmor transformira u porez na nekretnine, tvrdeći da se neće ostvariti ni jedan od planiranih ciljeva, te je u perspektivi moguće da oporezovana bude i nekretnina koja je nečiji dom, što iz HDZ odbacuju.

“Znate kako se kaže, kad pokušavate riješiti problem, prvi korak je uvažiti činjenicu da problem postoji i krenuti u njegovo rješavanje. Mi definitivo imamo nekih problema koje želimo kao Vlada riješiti”, započeo je HDZ-ov ministar.

“Bujanje nekretnina je krivi smjer”

Naveo je da je cilj svih ovih reformi i zakona osigurati priuštivo stanovanje te implementacija strategije održivog turizma do 2030. kako bi Hrvatska postala održiva turistička destinacija.

“Da stvorimo Hrvatsku kao održivu turističku destinaciju, a s masovnim bujanjem nekretnina koji je uzeo veliki zamah definitivno idemo u krivom smjeru”, istaknuo je Glavina.

Što se tiče nekeretnina u kojima ljudi žive, one se neće oporezivati, naglasio je ministar.

Rentijeri i domaćini

Osvrnuo se i na rentijere i domaćine. “To je nešto o čemu pričamo i više od godinu dana. Domaćina smo definirali kako su nam predložili većina dionika u turizmu, domaćina smo definirali kao nekog tko pruža usluge u vlastitom prostoru, kao vrsta ekstenzije svog doma, a koja je na prostoru jedne županije.”

“Poslušali smo prijedlog strukovnih udruga i od ovih 125 tisuća pruažtelja usluga u turzmu u domaćinstvu, u toj kategoriji ostalo je njih 75 posto, tj. njih 92 tisuće, za njih će ostati sve isto. Jedino što se mijenja za manji dio onih koji su nedvojbeno čisto kratkoročno iznajmljivanje tj. rentijetstvo, npr. da ja živim u Zagrebu, a iznajmljujem stan u Splitu, gost dolazi, nema kontakta s gostom”, objasnio je Glavina.

Tko će to kontrolirati?

“Ovaj model kako smo ga predložili je samokontrolirajući i vezan je za prebivalište i mjesto gdje prebivate”, istaknuo je Glavina.

Dio kritika se odnosi na to da zakon ne zahvaća crno tržište, a ministar poručuje da “zakon definira pružatelja i nepružatelja usluga i koja vrsta toga”.

“Spomenuli ste Pausa i IDS, oni su napravili jedan politički performans u Saboru, opozicijske stranke iz Istre i Kvarnera, na tom skupu je dominirala rasprava kako bi domaćini trebali biti pružatelji usluga u stambenim zgradama. Rekao sam jasno, rentijeri i iznajmljivanje stanova u stambenim zgradama su dobili svoje političke pokrovitelje a to su IDS, Paus, PGS, Unija Kvarnera”, kazao je Glavina.

“Nema retroaktivnosti”

Jedna od predloženih izmjena i dopuna Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti odnose se na to da se već postojećim iznajmljivačima apartmana (turistički ili kratkoročni najam) u stambenim zgradama stavlja rok od pet godina u kojem moraju ishoditi pisanu suglasnost suvlasnika u zgradi za obavljanje te djelatnosti.

“Nema retroaktivnosti jer ništa ne zabranjujemo, mi samo kažemo da imate vremenski rok prilagodbe koji je dugo napravljen, pet godina vremena ne da se ne možete baviti tim poslom nego da imate pet godina da vam susjedi daju suglasnost”, poručio je Glavina.

Jesmo li preskupi za domaće goste?

“Mi Hrvatsku želimo razvijati kao cjelogodišnju destinaciju, ali ne želimo isprazniti gradove”, rekao je Glavina, navodeći da ne želi scene iz popularnih turističkih destinacija gdje su ljudi prosvjedovali.

Na pitanje jesmo li postali preskupi za domaće goste, ministar odgovara: “Iako su cijene narasle kod nas kao i svugdje, hrvatski državljani nikad više ne putuju u Hrvatskoj, Hrvatska nam je drugo najveće tržište što se tiče dolazaka i noćenja i psoljednje dvije godine imamo značajan rast što znači da raste standard hrvatskih građana i potrošnja kao posljedica povećanja plaća. Druga stvar, ta tema je izrazito osjetljiva i ja sam poslao apel cijelom turističkom sektoru da se pripazi na omjer cijene i kvalitete.”

Ministar navodi da cijena postaje glavni motiv biranja destinacije. “Vjerojatno će oni koji budu dizali cijene raditi lošije, ali tamo gdje se podiže kvaliteta ni cijena nije problem. Imamo određenih anomalija, slažemo se, na to apeliramo, ne možemo na to utjecati, tržište će to dobro izregulirati samo, ali na tom tržištu je nikad teža utakmica.”

“Ako se dovedemo u situaciju da smo pretrpani i da su ljudi koji ovdje žive nezadovoljni, onda trajno gubimo konkurentnost”, poručio je Glavina.

