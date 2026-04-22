prijedlog gradskoj skupštini

Zagrebački Drito: Vrijeme je da se hitno pročešlja trošenje svih gradskih sportskih saveza

Hina
22. tra. 2026. 13:05
Drito
N1/Maja Štrbac

Tražimo da se hitno "pročešljaju" i zagrebački sportski savezi jer njima i državnim savezima vrlo često upravljaju isti ljudi, poručili su u srijedu iz Kluba gradskih zastupnika stranke Drito koji je po hitnom postupku na sutrašnju sjednicu Gradske skupštine uputio takav prijedlog.

Klub gradskih zastupnika stranke Drito priopćio je da su zagrebačkoj Gradskoj skupštini predložili usvajanje zaključka kojim se traži izvješće o provedenim nadzorima nad trošenjem namjenskih sredstava u Sportskom savezu grada Zagreba i svim njegovim članicama, sportskim klubovima i udrugama te ustanovi Upravljanje sportskim objektima u razdoblju od 2021. do travnja 2026. godinu.

S obzirom na to da niz afera trese hrvatske sportske saveze posljednjih dana, smatraju da je nužno provjeriti kakvo je stanje i u Sportskom savezu Grada Zagreba te svim njegovim članicama.

"Možemo li nakon afere Hipodrom i korupcije u ustanovi Upravljanje sportskim objektima biti sigurni da se u zagrebačkim sportskim savezima novac daje isključivo za sport i sportaše i da ne završava u nečijim privatnim džepovima ili da se ne troši na luksuzna ljetovanja i slične potrebe privilegiranih pojedinaca", pitaju gradski zastupnici stranke Drito. 

Naime, kako navode, vrlo često isti ljudi upravljaju nacionalnim savezima i lokalnim zagrebačkim savezima. Podsjećaju, primjerice, na činjenicu da Zagrebački savez hokeja na ledu, sporta koji je itekako bitan dio zagrebačke sportske tradicije, dijeli brojne ljude na rukovodećim pozicijama s Hrvatskim savezom hokeja na ledu (HSHL), odnosno riječ je o osobama koje se unutar ta dva saveza izmjenjuju na rukovodećim pozicijama.

"S obzirom na to da je protiv nekih ljudi iz HSHL već podignuta optužnica zbog različitih malverzacija, a da većina navoda iz same kaznene prijave nije nikad do kraja istražena, smatramo da je sazrio trenutak da se pročešlja i način trošenja novca svih gradskih sportskih saveza jer je riječ o sredstvima iz gradskog proračuna za koja odgovara upravo rukovodstvo grada", napominju. 

Dostava detaljnog izvješća o provedenim nadzorima, smatra Klub gradskih zastupnika Drito, omogućit će zastupnicima uvid u učinkovitost postojećih kontrolnih mehanizama, eventualne utvrđene nepravilnosti te poduzete korektivne mjere.

