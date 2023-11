Tomašević o odronu na Jakuševcu: Garantiram da nije bilo nikakve opasnosti za građane

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije zbog nesnosnog smrada nakon odrona Jakuševca, koji je bio jedna od glavnih predizbornih tema za Možemo! na lokalnim izborima prije više od dvije godine. Sporno je što građani nisu dobili nikakve informacije iako je do odrona došlo još u subotu.

“Čim se odron dogodio, po protokolu su nadležne službe obavijestile Inspektorat i od onda djeluju izvidne radnje. Provjerene su sve moguće mjerne postaje iz perspektive bilo kakvih plinova i drugih čestica u zraku. Nikakvih povećanih vrijednosti ili ugroze za građane nije bilo. Nikakve štete ni ozljeda nije bilo. Radi se o plohi koja je počela s radom 2017. i već neko vrijeme se ne koristi”, rekao je Tomašević pa nastavio:

“Privatne tvrtke su te koje održavaju odlagalište Jakuševec na temelju javne nabave i rade to već dugi niz godina. Tako da će ovi izvidi Inspektorata pokazati kako je do ovoga došlo i što napraviti da se to više ne ponovi. Nakon njih ćemo vidjeti postoji li odgovornost.”

Zašto građani nisu upozoreni ili obavješteni?

“Nikakve ugroze nije bilo pa zato nismo ni obavijestili građane. Garantiram to i ne samo ja, možete pitati bilo koju instituciju”, napomenuo je gradonačelnik Zagreba i dodao da se četiri godine provode ispitivanja vezana za strukturu odlagališta, koja nisu pokazala nikakve probleme.

Ponovio je da privatne tvrtke tamo operiraju dugi niz godina te će se provjeriti ako na kome leži odgovornost. Kroz nekoliko dana očekuje kraj istrage i konkretnije informacije.

