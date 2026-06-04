Uzinić: Trebamo biti Crkva mostova, a ne zidova

Govoreći o značenju euharistije, rekao je da ona obnavlja Isusov život, da je liturgijski spomen i sjećanje. No, euharistija nas povezuje i sa svima koji su sudjelovali u otajstvu euharistije prije nas, kao i onima koji će doći nakon nas, dodao je nadbiskup. "To je sjećanje na Božju blizinu i dobrotu koja nikad nije izostala, tako da je to i zahvala za njegovo dobročinstvo", istaknuo je.

