Tomašević objavio koji dijelovi Zagreba su najviše stradali u nevremenu

Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, iznio je najnovije informacije o nevremenu u Zagrebu.
"Imamo težu situaciju nego što je bila 2023. godine. Udari vjetra su jači nego tada. Što se tiče geografije grada primarno su najveće štete u podsljemenskoj zoni i na zapadu grada. Tamo su i zabilježeni najveći udari vjetra", rekao je Tomašević i još jednom apelirao da se ne izlazi van ako to nije potrebno.
"Grad je pod obnovom, puno je skela i nije sigurno sada biti na otvorenom", rekao je.
Tomašević je dodao da će nevrijeme trajati do sutra te da su sve gradske službe i uredi angažirani i od Holdinga, Zrinjevca i Čistoće koji su na terenu.
Rekao je i da 112 primio oko tisuću poziva što je jako velika brojka.
"Gotovo da je isti broj u Zagrebu kao i u ostatku cijele Hrvatske. Što se tiče ozlijeđenih, imamo informaciju o nekoliko lakše ozlijeđenih u Zagrebu i jedna teže na području zagrebačke županije", dodao je i nastavio:
"Procijene za štete za grad Zagreb se kreću preko 150 vozila, preko 50 krovova je oštećeno. U ovom trenutku vatrogasci imaju 320 intervencija samo na čekanju te zaista molimo građane da budu strpljivi da dojavljuju samo po prioritetima."
Rekao je i kako je oko 120 učenika iz Zagreba na terenskoj nastavi na Sljemenu te kako će tamo ostati do sutra.
"Roditelji su obaviješteni. Učenici su dobro i to je preuzeo Crveni križ. Žičara ne vozi, a sljemenska cesta je zatvorena zbog srušenih stabala", dodao je.
Rekao je kako je grad donio odluku da škole danas ne rade kako ne bi riskirali bilo kakve situacije, iako je moguće da djeca dođu u školu ako moraju i bit će organizirano čuvanje, isto tako i u vrtićima.
Rekao je i kako postoji zastoj o odvozu otpada, zbog oštećenja vozila Čistoće i pada stabala na ceste.
