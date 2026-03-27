FOTO / Vatrogasci objavili koliko su intervencija dosad imali po županijama

Vatrogasci su intervenirali i na prometnoj nesreći u željezničkom prometu u mjestu Budančevica (Kloštar Podravski) za koju je JVP Đurđevac (Koprivničko-križevačka županija) zaprimio dojavu dana 26. ožujka u 18:01. Zbog olujnog nevremena, na pruzi Kloštar Podravski-Bjelovar između Kloštra Podravskog i Sirove Katalene palo je stablo preko pruge na koje je naletio vlak iz pravca Bjelovara te je prednji vagon izletio iz tračnica. Uslijed nesreće dvije osobe su lakše ozlijeđene, a HMP je zbrinula iste. Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz JVP Đurđevac i DVD-a Kloštar Podravski. Intervencija vatrogasaca je završila u 19:57 sati.