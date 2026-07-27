Ćorić: "Paušalcima" s do 40.000 eura prihoda ostaju ista davanja državi

Ćorić je predstavio i najvažnija usklađenja u pogledu tog poreza, kojima je cilj uvažiti sve opravdane razloge koji utječu na konačnu poreznu osnovicu, kao što su prihodi ili dobit od prodaje ili drugog načina otuđenja dugotrajne imovine, dobit ili gubitak od prodaje dionica i udjela trgovačkih društava, zatim prihodi od dividendi i udjela u dobiti, rashodi amortizacije dugotrajne imovine itd.