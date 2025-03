Tomašević prozvao Vladu: Nije mi jasno kako ni nakon pet godina ne mogu izgraditi kuće

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da je zadovoljan postpotresnom obnovom koju je provodio Grad jer su završili gotovo sve projekte obnove gradskih zgrada, no nezadovoljan je s izgradnjom zamjenskih kuća, za što treba pitati resorno Ministarstvo.

“Pet godina nakon potresa u Zagrebu i dalje nisu izgrađene zamjenske kuće. Meni je to neshvatljivo i morate pitati Ministarstvo kako je to moguće. Kako je moguće da mi prije obnovimo pojedinačne zaštićene spomenike kulture, to su kompleksne zgrade zaštićene u centru grada, a da se ne mogu izgraditi zamjenske kuće u gradu Zagrebu pet godina. To mi nije jasno”, izjavio je Tomašević u povodu pete godišnjice od razornog potresa koji je pogodio Zagreb.

Grad je, kazao je, završio gotovo sve projekte gradskih zgrada koje su trebali obnoviti, a za kraj su ostali još samo najkompleksniji projekti umjetničkih škola i uglavnom zaštićeni spomenici kulture. Što se tiče obnove višestambenih zgrada, Tomašević je rekao da se tu vidi određeni napredak, uz napomenu da je to obnova koju koordinira država. Dodao je da grad sufinancira 20 posto obnove i privatnih višestambenih zgrada iz gradskog proračuna.

Grad je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavio 12 lokacija nepropisnih odlagališta otpada, a među njima je i najveća ekološka ugroza u Ježdovečkoj šumi, rečeno je. Tomašević je upozorio da se u šumi Ježdovec nalazi najveće ilegalno odlagalište u Zagrebu te je pozvao državne institucije, ne samo Ministarstvo zaštite okoliša već i DORH i Uskok, da djeluju jer se “događa organizirani kriminal”.

“To nije ilegalno odlaganje otpada od strane građana već to rade tvrtke koje zarađuju na tome, uzimaju otpad od drugih tvrtki koje tamo ilegalno odlažu”, upozorio je gradonačelnik.

Rekao je da postoji i puno lokacija ilegalnih odlagališta otpada koje komunalnim redarima prijavljuju građani, koji čisti Čistoća a čišćenje pokriva se iz gradskog proračuna. Tomašević je najavio i isplatu uskrsnica od 100 eura za 32.000 građana – umirovljenika, osoba s invaliditetom i drugih socijalnih kategorija, ovisno o cenzusu.

U sklopu projekta ozelenjivanja Zagreba, gradonačelnik je danas na Ferenščici obilježio završetak sadnje 8000 stabala.

“S ovom sezonom u kojoj će biti zasađeno gotovo 9000 stabala, ukupno ćemo u mandatu posaditi 21.840 stabala. Drugim riječima, premašili smo cilj od 20.000 stabala koji smo si zadali. U odnosu na 2021. smo učetverostručili broj stabala koje sadimo po sezoni, a tako ćemo nastaviti i dalje”, kazao je.

