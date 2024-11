Trump bira kadrove među donatorima i partnerima za golf. Analitičar: “Treba ih da ostvari svoj plan. Ali to nosi i rizik”

Podijeli :

Carlos Barria / REUTERS

Do inauguracije novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ulaska u Bijelu kuću još su dva mjeseca.

Inauguracija američkog predsjednika tradicionalno se od 1937. godine održava 20. siječnja pa Donald Trump ima na raspolaganju više od dva mjeseca da okupi svoj tim, odnosno novu američku administraciju.

Sudeći po imenima za dužnosti, koja ovih dana pristižu iz Trumpovog kruga, većina uloga već je podijeljena. Najviše pažnje privlači ona koju je namijenio svome najgorljivijem poborniku među donatorima i jednom od najbogatijih ljudi na svijetu Elonu Musku. Musk bi skupa s Vivekom Ramaswamyjem, još jednim bogatim poduzetnikom koji je u redovima republikanaca već imao političkih ambicija, trebao voditi Odjel za učinkovitost vlade. To bi savjetodavno tijelo bilo izuzetno moćno i bez formalne kontrole nad njim radilo na, kako se govori, strukturnim reformama dosad neviđenih razmjera u SAD-u.

“Trump nema nikakvih skrupula oko toga”

Nadalje, Donald Trump neke je položaje namijenio bliskim prijateljima poput Stevena Witkoffa, koji mu je inače partner za golf. Bogataš i izdašni donator republikanaca Witkoff trebao bi biti Trumpov posebni izaslanik za Bliski istok.

Da uključivanje donatora u poslijeizborne kadrovske križaljke nije išta novo i neuobičajeno, tvrdi komunikacijski stručnjak Krešimir Macan koji je uživo u SAD-u pratio američke izbore. Macan kaže kako se novcem ne bi trebale kupovati pozicije, ali da se “u Americi i to može” te ironično dodaje da “tamo nemaju povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa”.

“Bilo je i ranije slučajeva da su ljudi koji su donirali kandidate i stranke dobivali položaje. Posebno Trump nema skrupula oko toga. On će jednostavno postaviti onoga koga smatra najboljim jer očito ide na razmontiranje tzv. duboke države. To uvjetno rečeno predstavlja rizik, ali nikad se ne zna. Ponekad dobro dođe malo provjetravanja administracije koja je godinama ukorijenjena”, smatra.

Najprije povjerenje, a onda kompetencije

Macan napominje da s druge strane kadroviranje kakvo najavljuje Trump predstavlja rizik nestanka modela ‘checks and balances’ odnosno načela ravnoteže osnovnih poluga vlasti na kojemu počiva tamošnji politički sustav.

“U njegovom prvom mandatu upravo je taj model držao Trumpa pod kontrolom da ne bi radio baš sve što je htio. On sad hoće ukloniti tu kontrolu i zato treba ljude od povjerenja i ljude izvan politike poput Muska. Njih će dovoditi bez ikakvog pardona jer mu je glavno da vjeruje tim ljudima. Dakle, povjerenje na prvom mjestu, a tek onda idu kompetencije i sve ostalo. Puno mu je važnije da su na tim položajima ljudi koje zna, koji će bespogovorno izvršavati ono što želi, s kojima se razumije “na prvu” i s kojima nema okolišanja”, kazao je.

“On na stvari gleda kratkoročno”

To što Trump na dužnost ministra obrane kani imenovati veterana Nacionalne garde i “NATO skeptika” Petea Hegsetha koji bi “počistio” postojeću nomenklaturu u američkoj vojsci, a na čelo Agencije za zaštitu okoliša postaviti oštrog protivnika zelenih politika Leeja Zeldina, očito govori upravo o namjeri “provjetravanja” adminsitracije pa i demontaži tzv. duboke države.

“Trump je javno rekao da je protiv zelenih politika jer to šteti indusustriji. On na stvari gleda kratkoročno. Tipa “‘ajmo mi napraviti posao, a što će biti sa svijetom o tome će već netko drugi brinuti”. On Ameriku želi napraviti konkurentnijom. A ako bolje pogledamo, upravo su zelene politike u Njemačkoj “ubile” njenu konkurentnost jer je prenaglo ušla u njih”, zaključio je Macan.

