Trump im se narugao, ali danska jedinica koja čuva Grenland jedna je od najelitnijih u svijetu

"Iako bi neki mogli reći da ophodnja koju čine dva čovjeka, 12 pasa i saonice izgleda zastarjelo u doba nadzornih satelita i izviđačkih dronova, u danskim oružanim snagama ne postoje planovi za raspuštanje ove jedinice. Njihova osnovna i izvorna misija, potvrđivanje danskog suvereniteta, ostaje jednako valjana danas kao i u vrijeme kada je jedinica osnovana. Izvidnica na terenu može vidjeti, čuti i namirisati stvari koje nijedan satelit ili dron ne bi mogao", piše ESD.