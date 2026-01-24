SAONICE I HASKIJI
Trump im se narugao, ali danska jedinica koja čuva Grenland jedna je od najelitnijih u svijetu
"Obrana Grenlanda u osnovi se sastoji od dvije pseće zaprege. Znate li to? Znate li koja im je obrana? Dvije pseće zaprege." Tim riječima, u kojima nije manjkalo podsmijeha i poruge, američki predsjednik Donald Trump 11. siječnja ove godine objašnjavao je novinarima zašto bi Grenland trebao sklopiti savez s SAD-om ili naprosto prepustiti se SAD-u.
Danski suverenitet nad Grenlandom doista čuvaju pseće zaprege. Šest timova s dvanaest pasa i dva vojnika u svakoj od kojih su dvije stalno u ophodnji. Naziv im je Patrola Sirius i usprkos Trumpovom podsmijehu, riječ je o jednoj od najelitnijih vojnih jedinica u svijetu koja patrolira negostoljubivim dijelovima Grenlanda na koji je SAD odavna bacio oko, a sadašnji ga je predsjednik nesumnjivo naumio pripojiti SAD-u.
Povijest Patrole Sirius seže u vrijeme Drugog svjetskog rata nakon što je Hitlerova Njemačka okupirala Dansku, a na Grenlandu uspostavila meteorološke postaje radi navigacije svojih podmornica u Sjevernom moru i ometanja radio-signala suparničkih plovila. Grenlandske su vlasti 1941. godine u tajnosti, s tada još neutralnim SAD-om no svjesnim geostrateške važnosti Grenlanda, osnovali izviđačke patrole s psećim zapregama.
Ophodnje i na -50 stupnjeva
Po završetku Drugog svjetskog rata i početkom Hladnoga rata kada je oko na Grenland bacio i Sovjetski Savez, 1950. godine uspostavljena je tajna operacija kodnog naziva Resolut iz koje je kasnije nastala Patrola Sirius kao elitna jedinica danske Kraljevske mornarice sa zadaćom osiguravanja danskog suvereniteta na sjeveroistoku tog ogromnog otoka.
Jedinica je prvotno nazvana Resolut, ali zbog naziva identičnog kanadskoj meteorološkoj postaji na Arktiku, 1953. godine je preimenovana u Patrolu Sirius, nazvanu tako po najsjajnijoj zvijezdi noćnog neba. Iste je godine Grenland u cijelosti pripao Danskoj.
U okrutnom okruženju snijega i leda, na temperaturama koje mjestimice padaju i do -50 stupnjeva Celzijevih, a ljeti se rijetko penju iznad ništice, pripadnici Patrole Sirius nadziru tamošnja nepregledna prostranstva.
Dva čovjeka, 12 pasa, snijeg i led
Ta jedinica danas je jedna od elitnih postrojbi danskih oružanih snaga uz mornarički Frogman korpus i kopneni Jaeger korpus, nad kojima nadležnost ima Zapovjedništvo specijalnih operacija.
Jasno je da psihofizička kondicija pripadnika Patrole Sirius mora biti iznimna jer nakon osmomjesečne obuke moraju provesti 26 mjeseci na terenu, u ophodnji. Obuka uključuje preživljavanje u ekstremnim zimskim uvjetima, streljaštvo i lov, uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava, izviđanje, strojarska i mehaničarska te vatrogasna i ronilačka znanja i vještine, korištenje radio-veza, prvu pomoć, kuhanje, šivanje, upravljanje gliserom i viličarom te znanja iz meteorologije.
Dvočlane patrole s psećim zapregama provode i po četiri-pet mjeseci na terenu često ne susrećući ikoga osim polarnih medvjeda. Pravilo je da jedan član tima bude stariji i iskusniji, a drugi mlađi s jednogodišnjim stažom.
Pseća zaprega i starinska puška
Kako piše ESD (European Security & Defence), u pravilu se provode dvije ophodnje saonicama godišnje - kraća, jesenska, u studenome i prosincu te duža, proljetna, od siječnja do lipnja. Kada se u lipnju na sjeveroistoku Grenlanda počne otapati led, patroliranje obavljaju i brodovima.
U snježnim i ledenim prostranstvima Grenlanda pseće zaprege pokazale su se mnogo boljim načinom prijevoza nego motornim saonicama. Vuku ih posebno uzgojeni i obučeni grenlandski psi iz pasmine haskija.
Pripadnici Patrole Sirius naoružani su staromodnom puškom M1917 Enfield iz vremena Prvog svjetskog rata i pištoljem Glock 20 kalibra 10 milimetara. Oba oružja pouzdana su na iznimno niskim temperaturama i imaju vrlo moćne kalibre streljiva.
Izgledaju zastrajelo, ali bolji su od dronova
"Iako bi neki mogli reći da ophodnja koju čine dva čovjeka, 12 pasa i saonice izgleda zastarjelo u doba nadzornih satelita i izviđačkih dronova, u danskim oružanim snagama ne postoje planovi za raspuštanje ove jedinice. Njihova osnovna i izvorna misija, potvrđivanje danskog suvereniteta, ostaje jednako valjana danas kao i u vrijeme kada je jedinica osnovana. Izvidnica na terenu može vidjeti, čuti i namirisati stvari koje nijedan satelit ili dron ne bi mogao", piše ESD.
A nakon aktualnih, ne i novih, američkih težnji za Grenlandom, ali moguće i drugih sila, Danska je odlučila osnažiti svoje vojne kapacitete na Grenlandu novoosnovanom Arktičkom postrojbom Jaeger korpusa koje većinom čine ili ih uvježbavaju upravo bivši članovi Patrole Sirius - objavilo je dansko Ministarstvo obrane ovih dana.
Osnovana je i eskadrila Sirius
Za razliku od klasičnih ophodnji sa zaprežnim saonicama, ove postrojbe ipak koriste motorne saonice i brze čamce, a na terenu se mogu rasporediti helikopterima, zrakoplovima ili padobranskim desantom.
"Patrole zaprežnih saonica obavljaju izvanredan zadatak, ali su geografski vezane za sjeveroistočni Grenland. Za kretanje se oslanjaju na zaleđene fjordove i ne mogu djelovati velikom brzinom. Svrha specijalnih arktičkih postrojbi je obaviti sve ono što patrole saonica ne mogu. Moraju biti vrlo mobilni i sposobni obavljati vremenski osjetljive zadatke, a mogu se rasporediti bilo gdje na Grenlandu", kazao je za portal danskih oružanih snaga zapovjednik eskadrile Sirius u sklopu specijalnih snaga danske vojske, u tekstu imenovan samo kao kapetan Andreas.
