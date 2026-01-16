Četiri scenarija za Grenland

Uoči sastanka predstavnika Grenlanda i Danske s predstavnicima američke administracije očekivalo se najgore jer sve je odisalo prijetnjom prisilne aneksije od strane SAD-a i sjećanjem na poniženje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog prije godinu dana u Bijeloj kući. Ipak, u Washingtonu nije došlo do takvog raspleta. Obje su se strane prije svega složile da se ne slažu. No odlučile su osnovati radnu skupinu kako bi se nastavili razgovori o budućnosti Grenlanda. Njemački tagesschau odlučio se pozabaviti mogućim scenarijima.