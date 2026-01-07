priprema plana
Kako će Europa odgovoriti ako Trump krene u preuzimanje Grenlanda?
Francuska s partnerima radi na planu odgovora u slučaju da Sjedinjene Države krenu s provođenjem svoje prijetnje o preuzimanju Grenlanda, izjavio je u srijedu francuski ministar, dok se Europa pokušava nositi s ambicijama američkog predsjednika Donalda Trumpa u regiji.
Američko vojno preuzimanje Grenlanda od dugogodišnjeg saveznika, Danske, uzburkalo bi more između dviju strana Atlantika i odaslalo jake valove diljem NATO saveza te produbilo jaz između Trumpa i europskih čelnika.
Ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot rekao je da će se ta tema pokrenuti na sastanku s ministrima vanjskih poslova Njemačke i Poljske kasnije tijekom dana.
"Želimo poduzeti mjere, ali to želimo učiniti zajedno s našim europskim partnerima", rekao je na radiju France Inter.
Čelnici europskih sila i Kanade zbili su ovog tjedna redove oko Grenlanda, ustvrdeći da taj arktički otok pripada njegovu narodu.
Trump je posljednjih dana ponovio da želi preuzeti kontrolu nad Grenlandom. Ideja je to koju je prvi put iznio 2019. tijekom svog prvog mandata u Bijeloj kući. Tvrdi da je otok ključan za američku vojnu strategiju i da Danska ne čini dovoljno da ga osigura.
Bijela kuća je u utorak izjavila da Trump raspravlja o opcijama za stjecanje Grenlanda, uključujući potencijalnu upotrebu američke vojske unatoč europskim prigovorima.
Barrot je sugerirao da je šef američke diplomacije isključio američku vojnu operaciju.
"Jučer sam osobno razgovarao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom (...) koji je potvrdio da to nije pristup koji je usvojen... isključio je mogućnost invazije (na Grenland)", rekao je.
Američka vojna operacija tijekom vikenda u kojoj je zarobljen predsjednik Venezuele izaziva zabrinutost da bi Grenland mogao čekati sličan scenarij.
Visoki američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je ovog tjedna da Trump i njegovi savjetnici raspravljaju o raznim načinima stjecanja Grenlanda, uključujući kupnju. Grenland i Danska poručili su da otok nije na prodaju.
Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen i njegova grenlandska kolegica Vivian Motzfeldt zatražili su hitan sastanak s Rubiom kako bi razgovarali o situaciji.
"Željeli bismo u razgovor dodati malo finesa", napisao je Rasmussen u objavi na društvenim mrežama. "Prepirka vikanjem mora ustupiti mjesto dijalogu. I to odmah."
