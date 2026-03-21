Tužiteljstvo traži da se dvojici mladića optuženih za palež Vjesnika sudi kao odraslima

Oglas
Dok se s nebodera Vjesnika, uništenog u požaru 17. studenog 2025. ne ukloni azbest, započelo je rušenje zapadnog aneksa nebodera Vjesnika. Rušenje aneksa, i čišćenje nebodera do 16. kata jedine su radnje koje izvođač smije raditi zbog azbesta koji je pronađen u zgradi. Dvojica 18-godišnjaka optužena za izazivanje požara za to vrijeme u kućnom pritvoru čekaju potvrđivanje optužnice te negiraju krivnju za palež u kojemu je uništen simbol jedne ere zagrebačkog novinarstva i arhitekture.
Podsjetimo, dvojicu 18-godišnjaka terete da su 17. studenoga 2025. oko 22 sata ušli u zgradu Vjesnika te na 15. katu oko 22.50 sati upaljačem palili kartonsku kutiju s papirima i papire. Nakon što se vatra počela ubrzano širiti, pobjegli su. U konačnici zgrada je u vatrenoj stihiji potpuno uništena, a točna šteta nije utvrđena, no svakako je riječ o šteti velikih razmjera. Obojica negiraju krivnju za djelo za koje ih se tereti.
Iako je riječ o mlađim punoljetnicima koji nikad ranije nisu bili problematični, tužiteljstvo, kako doznaju 24sata, smatra da nema mjesta primjeni Zakona o sudovima za mladež jer vjeruju da su postupali iz čiste obijesti. Mlađim punoljetnikom naziva se osoba koja je u vrijeme počinjenja nekog kaznenog djela za koje ju se tereti bila u dobi od 18. do 21. godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas