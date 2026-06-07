Na Židovskom groblju
U Đakovu održana komemoracija za žrtve holokausta: "Vrijeđa nas veličanje ustaštva"
Na Židovskom groblju u Đakovu u nedjelju je održana tradicionalna komemoracija za žrtve holokausta, nekadašnjeg sabirnog logora za Židove što je u Đakovu djelovao od 1941. do 1942., koji je mnogima bio i usputna stanica do zloglasnih logora smrti poput Auschwitza.
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Kroz taj je logor prošlo oko dvije tisuće židovskih žena, djece i staraca, mahom iz Bosne i Hercegovine, a život u njemu skončalo je njih više od 550.
Uz sačuvane osnovne podatke – ime, prezime, godinu i mjesto rođenja, sahranjeni su na Židovskom groblju u Đakovu po čemu je ono jedinstveno. Uz židovske općine iz Hrvatske, komemoraciji su nazočili i predstavnici židovskih općina iz Sarajeva, Doboja, Beograda, Novog Sad i drugih mjesta.
Na zlo holokausta, kao i upozoravajuće pojave današnjice, ukazao je predsjednik Koordinacije židovskih općina u RH i predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus te rekao da u današnje vrijeme žalosti što se komemorira onima koji su Židove ubijali.
"Žalosti me što se u današnje vrijeme komemorira onima koji su nas ubijali, a pod izlikom da su žrtve komunizma - ustašama i Nijemcima, koji su 1945. bježali iz Hrvatske da spase svoj život, a bježali su nakon kapitulacije Njemačke, 8. svibnja 1945. i zbog kapitulacije ustaškog režima, 15. svibnja. To me vrijeđa, a mora vrijeđati i sve nas", rekao je Kraus.
Pozvao je na molitvu za žrtve holokausta koje su završile u sabirnom logoru u Đakovu, i za sve žrtve holokausta od 1937. do 1945. Vjerski obred vodio je glavni rabin RH Luciano Moše Prelević.
Pozdravne riječi uputio je i gradonačelnik Đakova Marin Mandarić, a ispred Crkve izaslanik đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, vlč. Ivan Benaković, proesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.
Položeni su i vijenci uz spomen-obilježje na ulazu u Židovsko groblje, nakon čega su sudionici komemoracije obišli grobove žrtava te vijenac položili i u Nazorovoj ulici gdje je za vrijeme Drugog svjetskog rata djelovao sabirni logor za Židove.
Komemoraciju je organizirala Židovska općina Osijek.
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