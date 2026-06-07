U Đakovu održana komemoracija za žrtve holokausta: "Vrijeđa nas veličanje ustaštva"

"Žalosti me što se u današnje vrijeme komemorira onima koji su nas ubijali, a pod izlikom da su žrtve komunizma - ustašama i Nijemcima, koji su 1945. bježali iz Hrvatske da spase svoj život, a bježali su nakon kapitulacije Njemačke, 8. svibnja 1945. i zbog kapitulacije ustaškog režima, 15. svibnja. To me vrijeđa, a mora vrijeđati i sve nas", rekao je Kraus.