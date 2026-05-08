Rosensaft: Negatori Holokausta ulaze u politički mainstream SAD-a

N1 BiH

Američki pravnik, profesor i aktivist za ljudska prava Menachem Z. Rosensaft upozorio je da negiranje Holokausta u Sjedinjenim Američkim Državama više nije ograničeno na marginalne ekstremističke skupine, nego da sve češće ulazi u politički i društveni mainstream pod krinkom "slobode govora” i "potrage za istinom”.

Podijeli

Oglas

U autorskom tekstu objavljenom za Jewish Telegraphic Agency (JTA), Rosensaft je reagirao na događaj iz savezne države New Hampshire, gdje su osobe poznate po negiranju Holokausta sudjelovale na saslušanju zakonodavnog odbora koji se bavi obrazovanjem o Holokaustu.

Rosensaft, čija je obitelj stradala u nacističkim logorima smrti, napisao je da ga je posebno pogodila činjenica da je njemački negator Holokausta Germar Rudolf dobio priliku govoriti pred zakonodavcima i osporavati povijesno utvrđene činjenice o ubojstvu milijuna Židova tijekom Drugog svjetskog rata.

"Moji djedovi i bake, prvi muž moje majke i njihov petogodišnji sin ubijeni su u plinskoj komori Birkenaua 1943. godine. Upravo način njihove smrti Rudolf tvrdi da se nikada nije dogodio”, naveo je Rosensaft, piše N1 BiH.

"Današnji oblik negiranja opasniji nego ranije"

Rudolf je godinama jedna od središnjih figura međunarodnog pokreta za negiranje Holokausta. Povijesna istraživanja, presude i brojni dokumenti potvrđuju sustavno uništenje šest milijuna europskih Židova u nacističkim logorima, ali negatori Holokausta nastavljaju širiti teorije zavjere kojima pokušavaju osporiti postojanje plinskih komora i nacistički plan istrebljenja.

Rosensaft upozorava da je današnji oblik negiranja Holokausta opasniji nego ranije jer se više ne pojavljuje isključivo kroz otvoreni antisemitizam i ekstremističku retoriku.

"Danas oni govore o ‘slobodi govora’, ‘preispitivanju činjenica’ i ‘potrazi za istinom’. Upravo zbog toga mnogi ljudi ne prepoznaju da zapravo slušaju klasično negiranje Holokausta”, napisao je.

Kao posebno zabrinjavajući trend naveo je činjenicu da pojedine javne osobe i medijski influenceri daju prostor osobama koje relativiziraju nacističke zločine. U tekstu spominje bivšeg televizijskog voditelja Tuckera Carlsona, koji je u svojim emisijama ugostio goste optuživane za širenje teorija zavjere o Holokaustu, kao i krajnje desnog aktivista Nicka Fuentesa.

Antisemitizam raste diljem svijeta

Rosensaft smatra da takvi nastupi pridonose normalizaciji opasnih ideja u trenutku kadaantisemitizam raste diljem svijeta, uključujući i SAD.

Posebno je kritizirao organizatore saslušanja u New Hampshireu jer nisu spriječili Rudolfa da govori niti su njegove izjave uklonili iz službenog zapisnika, čime je, kako tvrdi, njegovim stavovima dan određeni legitimitet.

"Negiranje Holokausta nije samo antisemitska teorija zavjere. To je pokušaj brisanja ubojstva šest milijuna Židova iz povijesne svijesti”, upozorio je.

Rosensaft je poručio da društvo ne smije ignorirati ovakve pojave u nadi da će nestati same od sebe.

"Moramo ih razotkriti i suprotstaviti im se prije nego što njihove laži postanu dio političkog i društvenog mainstreama”, zaključio je.

Menachem Z. Rosensaft profesor je prava na sveučilištima Cornell i Columbia te autor knjige "Burning Psalms: Confronting Adonai after Auschwitz”.