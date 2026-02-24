Anušić u Yad Vashemu: Nacizam je povijesno zlo

Ministar obrane Ivan Anušić odao je u utorak počast žrtvama Holokausta tijekom posjeta memorijalnom centru Yad Vashem u Izraelu, podsjećajući na razmjere "povijesnog zla nacizma" tijekom kojeg je ubijeno šest milijuna Židova.
Oglas
"Stroj smrti nacističkog režima i danas nas ostavlja nijemima pred nezamislivim zločinima koje je čovjek čovjeku bio u stanju učiniti", objavio je ministar Anušić na Facebooku nakon posjeta.
"Yad Vashem, memorijalni centar posvećen žrtvama Holokausta, još jednom nas podsjeća na povijesno zlo nacizma", dodao je.
Yad Vashem pored Jeruzalema svjetski je centar sjećanja i informiranja o sustavnom ubijanju i mučenju Židova u Drugome svjetskom ratu.
Anušić boravi u službenom posjetu Židovskoj državi od 22. do 25. veljače, a povod posjeta je bilateralni susret s izraelskim ministrom obrane Israelom Katzom.
Razgovori su bili usmjereni na jačanje suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije, osobito u području sustava aktivne samozaštite Trophy, koji razvija izraelska tvrtka Rafael Advanced Defense Systems, poručilo je Ministarstvo obrane.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas