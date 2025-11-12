Kreću razgovori s 13 kandidata za ustavne suce

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održat će u četvrtak razgovor s 13 kandidata za preostala tri ustavna suca, a ministar pravosuđa Damir Habijan očekuje da će oni biti izabrani do travnja.
Prvi krug razgovora bit će održan od 9,30 do 12,30 sati, a u prvoj grupi su Senad Bajramović, Marko Bonifacić, Neven Cirkveni, Željko Matijašec, Oliver Mittermayer, Željko Pajalić i Mate Tomislav Peroš.
U drugoj grupi koja će biti saslušana od 14 do 16 sati su Goran Selanec, Domagoj Sivrić, Štefica Stažnik, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Lidija Vidjak.
"Očekujem da se procedura završi do kraja i da dobijemo tri preostala suca Ustavnog suda... i da Ustavni sud bude kompletan", rekao je Habijan u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada".
Upitan jesu li vodili razgovore s dijelom oporbe s obzirom da je za izbor potrebna dvotrećinska većina i što ako nešto zapne Habijan je kazao kako vjeruje da ćemo u ovoj proceduri izabrati preostala tri suca.
Vezano za izbor čelne osobe Vrhovnog suda, rekao je da sada procedura ide prema zakonu te očekuje da će Hrvatski sabor izabrati jednog od troje kandidata koji će, kako mu se čini, sljedećeg tjedna biti saslušani na Odboru za pravosuđe.
Upitan hoće li u na trećem pozivu biti natezanja s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji na čelnom mjestu Vrhovnog suda vidi sutkinju Mirtu Marić, kazao je da je predsjednik taj koji predlaže, a Hrvatski sabor bira.
U prethodnom javnom pozivu, kaže Habijan, nije bila ispoštovana procedura sukladno zakonu jer predsjednik Republike nije uputio kandidate na Opću sjednicu Vrhovnog suda ni pred Odbor za pravosuđe.
Predsjednik nakon toga ima pravo nekoga predložiti, odnosno ne predložiti, tada nismo imali taj slučaj, rekao je ministar, dodavši kako mu je bitno da najviše pravosudno tijelo ima čelnu osobu.
Upitan je li mu Mirta Marić prihvatljiva, rekao je da mu je prihvatljiv svatko tko će kao predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda biti stručan, iskusan, držati se pozitivnih propisa i tko je suradljiv na način da izazove koje su u pravosuđu mogu zajednički rješavati.
