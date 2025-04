U ovom dijelu Hrvatske HDZ nije pustio dublje korijenje. Tu je utvrda SDP-a, a i nove ambiciozne stranke

Podijeli :

Uoči lokalnih izbora donosimo pregled političkih scena u svim regijama Hrvatske: tko je na vlasti u gradovima, a tko ima većinu u županijskim skupštinama. U ovom tekstu bavimo se sjeverom Hrvatske.

U tri županije sjeverne Hrvatske – Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj – nacionalno najjača politička stranka, HDZ, nije pustila dublje korijenje, iako je u nekim tamošnjim sredinama bila ili jest na vlasti. Ondje su u proteklih tridesetak godina dominatni bili HNS, HSLS i SDP, a odnedavno sve snažnijim akterom postaje Nezavisna platforma Sjever (NPS) koja je najvećim dijelom proistekla iz HNS-a.

U tim županijama HDZ ima svoga župana jedino u Varaždinskoj županiji, i to prvi puta nakon 1997. godine. A od 16 gradova u sve tri spomenute županije, HDZ ima gradonačelnike u četiri, dok je u jednom, Varaždinskim Toplicama, gradonačelnica iz HSLS-a izabrana uz podršku HDZ-a.

Nekadašnje uporište HNS-a

Dugo vremena ovaj dio Hrvatske bio je političko uporište HNS-a ponajviše zahvaljujući svojedobnom čelniku te stranke i Radimiru Čačiću. Negdašnju ulogu HNS-a ondje sada preuzima NPS, osnovan nekoliko mjeseci uoči prošlih lokalnih izbora. Ovogodišnje lokalne izbore NPS u tom kraju dočekuje s jednim županom i troje gradonačelnika, ali i znatno većim ambicijama nego prije četiri godine.

SDP je u ovoj regiji na vlasti u šest gradova, uključujući Varaždin, a ima i jednog župana.

HNS i HSLS danas nisu ni sjene nekoć moćnih moćnih stranaka ovog dijela Hrvatske, kao uostalom i na nacionalnoj razini.

SDP dominira u Krapinsko-zagorskoj

Od sedam gradova Krapinsko-zagorske županije četiri drži SDP, a Donju Stubicu vodi nezavisni gradončelnik uz snažnu podršku SDP-a. SDP ima vlast i u županiji. Već 12 godina ondje je župan Željko Kolar, a prije njega na toj dužnosti bio je današnji predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Na nacionalnoj političkoj karti, Krapinsko-zagorska je uz Primorsko-goransku županiju glavno uporište SDP-a.

U Županijskoj skupštini koalicija SDP-HSS-HSU ima 19 od 37 vijećnika, dok HDZ i Zagorska demokratska stranka zajedno imaju 11 vijećnika. Manje stranke i nezavisne liste imaju po jednog ili dvoje vijećnika. Župan Kolar za kojeg je Hajdaš Dončić nedavno rekao da je “rođeni župan” u svibnju će ići u izbornu utrku za četvrti mandat.

U središtu županije, Krapini, na vlasti je HDZ čiji gradonačelnik Zoran Gregurović obnaša tu dužnost u svome trećem mandatu. Na izborima 2017. i 2021. pobjeđivao je protukandidate u prvom krugu. On je ujedno i zastupnik u Hrvatskom saboru. U krapinskom Gradskom vijeću HDZ ima uvjerljivu većinu – 10 od 15 vijećnika.

Uvjerljivi pobjednici u prvim krugovima

SDP je na vlasti u četiri grada ove županije: Klanjcu, Pregradi, Zaboku i Zlataru. U Klanjcu je od 2013. gradonačelnik Zlatko Brlek. U svibnju će na lokalnim izborima pokušati osvojiti i četvrti mandat. U klanječkom Gradskom vijeću SDP ima sedmoro od 13 vijećnika.

Još uvjerljiviju vijećničku većinu SDP ima u Pregradi – devetoro od 13 vijećnika. Tamošnji gradonačelnik Marko Vešligaj od jesenas je zastupnik u Europskom parlamentu gdje je zamijenio preminulog Predraga Freda Matića. Zbog obveza u Bruxellesu i Strasbourgu, Vešligaj ostaje gradonačelnik Pregrade samo do svibanjskih izbora kada će SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu ondje biti Davorka Filipčić. I Vešligaj je na čelu Pregrade bio od 2013. godine. Mandat na izborima 2017. osvojio je dobivši 71,4 posto glasova, a na prošlima s još uvjerljivijih 74,06 posto glasova, što je tada bio peti najbolji rezultat u cijeloj Hrvatskoj.

SDP-ov gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek veteran je na toj dužnosti. Od 1993. do 1997. bio je zamjenik gradonačelnika, a gradonačelničku dužnost obnaša od 2001. do danas. No, tih šest mandata bilo mu je dovoljno pa je najavio odlazak u mirovinu.

Gradonačelnica Zlatara u svome drugom mandatu je Jasenka Auguštan-Pentek, ujedno i SDP-ova saborska zastupnica. Ona je 2017. mandat osvojila u prvom krugu sa 74,19 posto glasova, a prine četiri godine, također u prvom krugu, dobila je 61,12 posto glasova. U Gradskom vijeću Zlatara SDP ima osmero od 13 vijećnika.

Gospočić osvojio 83 posto, Šimunić raskrinkao HDZ-ovce

U preostala dva grada gradonačelnici su nezavisni. U Donjoj Stubici to je od 2017. Nikola Gospočić. On je 2021. mandat osvojio kao nestranački kandidat s podrškom koalicije stranaka predvođenih SDP-om. Pobijedio je već u prvom krugu s čak 83,01 posto glasova, što je tada bio najbolji izborni rezultat u Hrvatskoj. Gospočić i na predstojeće izbore ide s podrškom SDP-a u kojem kažu da on “dobro radi svoj posao”.

Na koncu, gradonačelnik Oroslavja je nezavisni Viktor Šimunić, a njegova priča je uoči prošlih lokalnih izbora punila medije. Naime, tadašnji HDZ-ov gradonačelnik Emil Gradečak i šef krapinsko-zagorskog HDZ-a Žarko Tušek pozvali su ga u neku klijet i ponudili mu da na izbore izađe s nezavisnom “lijevom” listom te uzme glasove SDP-u, a da mu oni zauzvrat plate troškove kampanje. No, Šimunić je kriomice snimio taj razgovor, snimku predao USKOK-u i o svemu obavijestio medije, a afera je nazvana “A kaj bi ti štel biti?”. Na koncu je odbačena tužba protiv Tušeka, ali je Šimunić na izborima je pobijedio Gradečaka i pruzeo vlast u Oroslavju. Zatečeni dug grada u iznosu od 14 milijuna kuna uspio je smanjiti za čak 11 milijuna, a uveo je praksu transparentne objave izdataka iz gradskog proračuna do zadnjeg utrošenog centa.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: SDP–HSS–HSU

župan: Željko Kolar (SDP)

Krapina: Zoran Gregurović (HDZ)

Donja Stubica: Nikola Gospočić (nezavisni)

Klanjec: Zlatko Brlek (SDP)

Oroslavje: Viktor Šimunić (nezavisni)

Pregrada: Marko Vešligaj (SDP)

Zabok: Ivan Hanžek (SDP)

Zlatar: Jasenka Auguštan-Pentek (SDP)

U Međimurju vlast u županiji i središtu županije, Čakovcu, ima Nezavisna platforma Sjever. HDZ je na lokalnim izborima 2013. uspio HNS-u preoteti vlast u Prelogu, a HSLS-u u Murskom Središću i zadržati ih do danas. Iste godine tamošnji vodeći političar postao je Matija Posavec, tada član HNS-a, koji je nakon dva mandata zamjenika župana postao župan i ostao to do danas. No, nije ostao član HNS-a. Tu je stranku napustio 2019. ne slažući se što na nacionalnoj razini koalira s HDZ-om. Kasnije je, kako već spomenusmo, osnovao NPS.

Sa svojom listom uvjerljivo je 2021. pobijedio na izborima za Županijsku skupštinu, a osvojio je i treći mandat župana već u prvom krugu. No, ujesen iste godine našao se usred skandala, optužen da je primio mito u iznosu od desetak tisuća kuna. Bio je i uhićen, a krivnju je priznao i podnio ostavku, ali se potom kandidirao na izvanrednim izborima za župana te pobijedio protukandidate u prvom krugu dobivši skoro 80 posto glasova.

U Županijskoj skupštini NPS s partnerima ima čak 23 mjesta, SDP sa svojim partnerima devet, a HDZ šest.

HDZ na vlasti u dva međimurska grada

U središtu županije, Čakovcu, nakon što je dva desetljeća na vlasti bio SDP (prije toga u 1990-ima HSLS) na prošlim je izborima pobijedila gradonačelnička kandidatkinja Posavčevog NPS-a Ljerka Cividini. Ona će i u svibnju u borbu za novi mandat.

U preostala dva međimurska grada, Murskom Središću i Prelogu na vlasti je HDZ. Gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak mandat je 2021. osvojio dobivši čak 73,53 posto glasova, što je na tim izborima bio sedmi najbolji rezultat. U gradskom vijeću HDZ ima natpolovičnu većinu.

I HDZ-ov gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek uvjerljivo je, s više od 60 posto dobivenih glasova, osvojio drugi mandat. U međuvremenu je izabran i za zastupnika u Saboru, a uskoro će pokušati osvojiti i četvrti mandat na čelu Preloga.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: NPS

župan: Matija Posavec (NPS)

Čakovec: Ljerka Cividini (NPS)

Mursko Središće: Dražen Srpak (HDZ)

Prelog: Ljubomir Kolarek (HDZ)

U Varaždinu SDP, u Županiji HDZ

U Skupštini Varaždinske županije HDZ ima relativnu većinu, a župan iz redova te stranke, Anđelko Stričak, prije četiri godine pobijedio je dotadašnjeg župana Radimira Čačića iz Reformista. Stričak će biti kandidat za župana i na svibanjskim izborima jer mu očito nije značajnije naudio skandal iz rujna 2022. kada je pijan sudjelovao u tučnjavi u jednom varaždinskom kafiću.

A od šest gradova u županiji, u najvećem, Varaždinu, na vlasti je SDP. Tamo je na izborima 2021. kandidat te stranke Neven Bosilj u drugom krugu pobijedio dotadašnjeg nezavisnog gradonačelnika Ivana Čehoka osvojivši tek 169 glasova više.Inače, u veljači je protiv Bosilja pokrenuta istraga zbog sumnje na trgovanje utjecajem i davanje mita jer je navodno s nekim poduzetnikom dogovorio adaptaciju stana u zamjenu za izgradnju podzemne garaže. Stan je u vlasništvu varaždinskog HNK i adaptiran za potrebe smještaja gostujućih članova kazališta pa Bosilj tvrdi da nije radio na štetu, nego na korist grada.

Posavečev NPS ‘drži’ dva grada

NPS je na vlasti u Ivancu i Ludbregu. U Ivancu nakon što im je pristupio gradonačelnik Milorad Batinić sa svojom nezavisnom listom. Njemu je ovo peti mandat. Prethodno je bio član HNS-a, saborski zastuonik, a neko vrijeme i potpredsjednik Sabora.

Donekle je slična priča i u Ludbregu gdje je gradonačelnik Dubravko Bilić, sada u NPS-u, bivši dugogodišnji član SDP-a. Kao SDP-ovac dvaput je biran za gradonačelnika, 2013. i 2017. godine, a sadašnji mandat osvojio je kao nezavisni kandidat, pristupivši kasnije NPS-u. Lani je na parlamentarnim izborima postao NPS-ov zastupnik u Saboru. No, zle krvi nema pa su nedavno SDP i NPS sklopili sporazum o zajedničkom izlasku na izbore u Ludbregu gdje će Bilić ponovno biti kandidat.

Nekoć moćnom HNS-u ostao jedan grad

HNS, koji je nakon lokalnih izbora 2013. godine bio na vlasti u čak pet od šest gradova Varaždinske županije (jedino u Ludbregu nije), danas ima vlast, i to s većinom formiranom s HDZ-om, jedino u Lepoglavi. Tamo je gradonačelnik Marijan Škvarić u svom već petom uzastopnom mandatu.

U Varaždinskim Toplicama gradonačelnica je HSLS-ova Dragica Ratković, ali i ona uvelike zahvaljujući koaliciji HDZ-a i HSLS-a koja ima natpolovičnu većinu u Gradskom vijeću. Ratković je na prošlim izborima izabrana u drugom krugu pobijedivši kandidata koalicije Reformista, SDP-a i HSU-a. Na predstojećim izborima Ratković ponovno će biti kandidatkinja koalicije HDZ-HSLS-Stranka umirovljenika Sjever.

Novi Marof jedini je grad u Varaždinskoj županiji u kojemu je gradonačelnik iz HDZ-a. Od prijevremenih izbora 2015. na toj dužnosti je Siniša Jenkač. On je svoja dva redovna mandata osvajao uvjerljivim pobjedama u prvom krugu s više od 60 posto dobivenih glasova.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

župan: Anđelko Stričak (HDZ)

Varaždin: Neven Bosilj (SDP)

Ivanec: Milorad Batinić (NPS)

Lepoglava: Marijan Škvarić (HNS)

Ludbreg: Dubravko Bilić (NPS)

Novi Marof: Siniša jenkač (HDZ)

Varaždinske Toplice: Dragica Ratković (HSLS)

