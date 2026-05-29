NIJE ŠALA
U pripremi novčanica s likom Trumpa. Stručnjak: "Postoji velika prepreka. Ako prođe, bit će to dva presedana"
U četvrtak je američki ministar financija Scott Bessent na konferenciji za novinare među ostalim iznio i informaciju da je pripremljen dizajn novčanica od 250 dolara, kao nove nominale među američkim novčanicama. Na njoj je lik aktualnog predsjednika Donalda Trumpa.
Bessent je novinarima pokazao idejno rješenje novčanice koja bi po mnogo čemu bila presedan. Sama ideja o novčanici s likom Donalda Trumpa prvi puta čula se još početkom prošle godine, ali tada je zvučala tek kao političko-marketinški vic.
"Riječ je o prijedlogu koji bi, kada bi bio usvojen, donio dvije velike novosti u suvremeni američki novčani sustav: uvođenje nove novčanice nominale 250 dolara i pojavu živuće osobe na američkom papirnatom novcu", piše Zlatko Viščević, stručnjak za numizmatiku, u tekstu na stranici Numizmatika.net.
Potrebna odluka Kongresa i izmjena zakona
"Važno je odmah naglasiti: novčanica od 250 dolara s Trumpovim likom još nije izdana, nije puštena u optjecaj i trenutačno nije zakonito sredstvo plaćanja. Za njezinu realizaciju prethodno je potrebna odluka američkog Kongresa i izmjena postojećih zakonskih ograničenja", piše Viščević.
Podsjeća kako je zakonodavni prijedlog pod nazivom "Donald J. Trump $250 Bill Act" predstavio republikanski kongresnik Joe Wilson iz Južne Karoline još 27. veljače 2025. godine. On je svoj prijedlog povezao s ovogodišnjim obilježavanjem 250. godišnjice proglašenja američke neovisnosti.
Inicijativa kongresnika Wilsona u međuvremenu je očito shvaćena ozbiljno jer je, eto, ministar financija javnosti pokazao pripremljeni dizajn novčanice s Trumpovim likom, potpisom i znakom 250. obljetnice SAD-a. No prijedlog je tek u početnoj fazi postupka, predstavljen je u Zastupničkom domu i upućen Odboru za financijske usluge, ali nije usvojen ni u Zastupničkom domu ni u Senatu.
Potpuno nova nominala u SAD-u
Viščević u svome tekstu ističe da bi novčanica od 250 dolara bila nova američka nominala te podsjeća kako američke novčanice koje se danas izdaju postoje u nominalama od 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 100 dolara, ali da je u povijesti SAD-a bilo i znatno većih novčanica.
"Poznate su nominale od 500, 1.000, 5.000 i 10.000 dolara, dok je zlatni certifikat od 100.000 dolara iz 1934. godine služio isključivo za transakcije između banaka Federalnih rezervi i nije bio namijenjen općem optjecaju. Međutim, nominala od 250 dolara ne pripada tradicionalnom sustavu američkih novčanica. Upravo bi zato njezino uvođenje bilo osobito zanimljivo s numizmatičkog stajališta: ne bi se radilo samo o novom portretu ili prigodnom dizajnu, nego o potpuno novoj novčanici u suvremenoj seriji američkog dolara", piše urednik portala Numizmatika.net.
Problem je što je Trump - živ
Viščević upozorava na najveću prepreku ove inicijative.
"Američki zakon propisuje da se na novčanicama i vrijednosnim papirima Sjedinjenih Američkih Država smije nalaziti samo portret preminule osobe. Takvo pravilo potječe još iz 19. stoljeća i duboko je ukorijenjeno u američkoj monetarnoj tradiciji. Portreti na današnjim američkim novčanicama prikazuju povijesne osobe poput Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna, Alexandera Hamiltona, Andrewa Jacksona, Ulyssesa S. Granta i Benjamina Franklina.
Budući da je Donald Trump živ, njegova pojava na novčanici ne bi bila moguća bez posebne zakonske izmjene. Upravo zato Wilsonov prijedlog predviđa iznimku kojom bi se osobama koje su obnašale dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država omogućilo pojavljivanje na novcu i za života. Kada bi takva izmjena bila prihvaćena, Trump bi postao prvi živući američki predsjednik na američkoj papirnatoj valuti. To bi predstavljalo vrlo značajan odmak od dosadašnje prakse."
"Bila bi to jedna od najneobičnijih novčanica"
S numizmatičkog gledišta, naglašava Viščević, upravo takve okolnosti čine ovaj prijedlog posebno zanimljivim.
"Novčanice nisu samo sredstva plaćanja, nego i dokumenti vremena u kojem nastaju. Njihov dizajn, ikonografija i poruke često govore jednako mnogo o političkim i društvenim okolnostima kao i o monetarnom sustavu države koja ih izdaje."
Ukratko, bez odluke Kongresa Trump ne može završiti na novčanici. Ako se to dogodi, Viščević ističe da bi to bio neuobičajen događaj u suvremenoj povijesti papirnatog novca.
"Za numizmatičare je to priča koju svakako vrijedi pratiti, jer bi njezina eventualna realizacija stvorila jednu od najneobičnijih američkih novčanica novijeg vremena."
