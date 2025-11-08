Pitali smo stručnjaka je li prigodna kovanica koju je izdao HNB sporna i može li zato imati veću vrijednost

"Vjerujte da se u tim objavama obično pretjeruje. Da bi eurokovanice bile numizmatički zanimljive moraju biti savršeno očuvane. To moraju biti primjerci koji su praktički tek izašli iz kovnice, odmah potom distribuirani numizmatičkim kanalima i koje kolekcionari spremaju u svoje zbirke čim dođu do njih. Nažalost, eurokovanice koje cirkuliraju dosta se troše pa budu prilično ružne i nemaju neku posebnu numizmatičku vrijednost. Možda tek za neke numizmatičare početnike koji će kovanicu od 2 eura platiti tri ili tri i pol eura. Za ozbiljniju numizmatiku to nije predmet pažnje", kaže.