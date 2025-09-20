Oglas

Policija traga

U Slavoniji nestao 33-godišnjak

N1 Info
20. ruj. 2025. 22:41
MUP

Policija traga za Željkom Živkovićem (33) iz Vukovara, koji je nestao danas u mjestu Nova Ljeskovica, na području Požeško-slavonske županije. Prema službenim podacima, Živković se udaljio s adrese boravišta u nepoznatom smjeru i od tada mu se gubi svaki trag.

Željko je rođen 1992. godine u Novom Sadu, hrvatski je državljanin, a trenutno prebiva u Vukovaru, dok mu je boravište u Novoj Ljeskovici.

Visok je oko 190 centimetara, smeđe kose i smeđih očiju, ovalnog lica i srednje tjelesne građe. Posebno je prepoznatljiv po tome što mu nedostaje drugi zub s lijeve strane, objavila je policija.

U trenutku nestanka na sebi je imao bijelu majicu kratkih rukava, plave kratke hlače, visoke bijele čarape i crne natikače.

Ako imate kakve informacije, javite policiji

Policija poziva sve građane koji imaju informacije o nestalom da se jave najbližoj policijskoj postaji ili na broj 192. Podaci o nestanku vode se u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj.

