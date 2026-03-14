U Virovitici uhićen 60-godišnjak osumnjičen za 30 prijevara

U komunikaciji s oštećenima dovodio ih je u zabludu da će im biti odobreni traženi krediti, a u nekim slučajevima se predstavljao kao osoba koja ih je navodno odabrala za nasljednike svoje imovine. Na taj način oštećeno je 30 osoba, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 17.000 eura.