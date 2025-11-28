Oglas

istraga je u tijeku

U Zagrebu izbodena časna sestra: U bolnici je

N1 Info , Hina
28. stu. 2025. 17:36
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Oštrim predmetom ozlijeđena časna sestra zaprimljena je u hitnoj kirurškoj ambulanti KBC-a "Sestre milosrdnice" i nije u životnoj opasnosti, izvijestili su u petak iz te bolnice, a iz zagrebačke policije dodali su da u vezi s tim događajem utvrđuju sve okolnosti.

"Časna sestra zaprimljena je u bolnicu oko 15 sati, s ozljedom nanesenom oštrim predmetom u predjelu trbušne stijenke. Pacijentica nije u životnoj opasnosti te je u tijeku daljnja medicinska obrada i zbrinjavanje", istaknuli su iz KBC-a.

Dodali su i da je ozlijeđena pacijentica u KBC "Sestre milosrdnice" došla sama, u pratnji poznate osobe, a medicinsko osoblje KBC-a nazvalo je policiju zbog karaktera ozljede.

Iz Policijske uprave zagrebačke Hini su potvrdili da su im iz bolnice javili da su primili ozlijeđenu ženu i dodali da u vezi s tim događajem utvrđuju sve okolnosti.

Mediji neslužbeno navode da se sve dogodilo izvan samostana, a da se časna sestra potom vratila u svoj samostan odakle su zvali bolnicu.

napad časna sestra

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

