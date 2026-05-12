Uhićena djevojka koja je pretukla stranog državljanina u centru Zagreba

Incident se dogodio u Ilici, u blizini Trga bana Josipa Jelačića, a snimka je izazvala veliku uznemirenost.
Zagrebačka policija uhitila je djevojku koja je početkom svibnja u centru grada tukla stranog državljanina, a uznemirujuća snimka tog događaja proširila se društvenim mrežama, piše Večernji.
"U svezi događaja od 2. svibnja u centru grada Zagreba u kojem je ženska osoba napala mušku osobu - stranog državljanina, a snimka kojeg događaja se proširila društvenim mrežama, obavještavamo vas da je danas u ranim večernjim satima uhićena ženska osoba", navela je kratko policija. Dodaju da se nad njom provodi kriminalističko istraživanje.
Incident se dogodio u Ilici, u blizini Trga bana Josipa Jelačića, a snimka je izazvala veliku uznemirenost. Na snimci se čuje kako djevojka vrijeđa muškarca i optužuje ga te udara rukama i nogama. 'Je** ti B** mater, koga ćeš ti udarati, ha? Koga ćeš ti udarati', vikala je. Muškarac pritom ne uzvraća udarce. Prema pisanju Nacionala, djevojka je tvrdila da joj je mladić pokušao ukrasti torbicu, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.
