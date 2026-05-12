Uhićena djevojka koja je pretukla stranog državljanina u centru Zagreba

Incident se dogodio u Ilici, u blizini Trga bana Josipa Jelačića, a snimka je izazvala veliku uznemirenost. Na snimci se čuje kako djevojka vrijeđa muškarca i optužuje ga te udara rukama i nogama. 'Je** ti B** mater, koga ćeš ti udarati, ha? Koga ćeš ti udarati', vikala je. Muškarac pritom ne uzvraća udarce. Prema pisanju Nacionala, djevojka je tvrdila da joj je mladić pokušao ukrasti torbicu, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.