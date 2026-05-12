Miha Orešnik: Janša će vjerojatno uspjeti i Slovenija će prvi put dobiti posve desnu, ali nestabilnu vladu
Novinar N1 Slovenije Miha Orešnik, kod Nine Kljenak N1 studio uživo, objasnio je zašto se već gotovo dva mjeseca u Ljubljani ne uspijeva formirati nova vlada i najavio je da bi se ta politička zavrzlama uskoro mogla razriješiti formiranjem prve posve desne vlade, prevođene Janezom Janšom
"Relativni pobjednik izbora je aktualni premijer Robert Golob, odnosno njegova stranka Gibanje Svoboda ima 29 mjesta u parlamentu, a SDS Janeza Janše 28 mjesta. Aktualni premijer pokušao je formirati koaliciju sa svim strankama, osim Janšine, ali uspio je skupiti samo 40 glasova, dok mu za izglasavanje vlade treba 46", istaknuo je Orešnik.
Dodao je kako NSI uopće nije ni htjela sudjelovati u toj vladi, a stranka Demokrati Anže Logara nekoliko je puta došla na razgovore s Golobom, ali je potom odustala od ulaska u njegovu vladu.
"Janša je, u međuvremenu, uspio dobiti 46 glasova za neke svoje prijedloge u parlamentu i to je bio test za potencijalne koalicijske partnere, pa je napravio korak dalje i počeo pripremati koalicijski ugovor. Jučer je najavio da je 95 posto usklađen i da će ga završiti do kraja tjedna. Nakon toga će predati kandidaturu predsjednici i onda će se glasati o vladi, kako se sad očekuje, početkom lipnja", naglasio je novinar Orešnik.
Prva posve desna vlada, ali...
Ako Janša doista i formira vladu, zbog rasporeda snaga, očekuje se "nestabilan mandat".
"Prvi put bismo imali posve desnu vladu, a bila bi to i manjinska vlada jer najmanja stranka Resnica (Istina) s pet zasutpnika neće biti dio vlade, ali su Janšini Zoranu Stevanoviću, predsjedniku Resnice, omogućili da bude predsjednik parlamenta. Ta antisistemska, suverenistička stranka pokazala se puno kompatibilnijom s desnicom nego s ljevicom, iako je potpisala obećanje da neće sudjelovati u vlasti s Janšom i zasad mu daju glasove koji mu trebaju", rekao je Orešnik.
Na pitanje Nine Kljenak kako javnost, odnosno birači gledaju na taj prekokret Resnice, Orešnik je odgovorio da je Stevanović jako nepredvidiv.
"Čak je odmah nakon što je izabran za predsjednika parlamenta, Stevanović najavio posjet Moskvi, pa se postavilo pitanje o promjeni smjera vanjske politike Slovenije. Janša, inače veliki podržavaljtelj Ukrajine, nije to komentirao, ali desna vlada donosi promjenu odnosa Slovenije prema Izraelu i Palestini. Već su najavili da će povući priznanje Palestine i da će premjestiti veleposlanstvo iz Tel Avia u Jeruzalem što dosad nije učinila nijedna članica EU. Očekuje se i tješnji odnosi s SAD-om jer je Janša veliki Trumpov fan. U Briselu će se te promjene pomno pratiti", upozorio je Orešnik.
Mogu li se ipak očekivati novi izbori?
"Janša ponavlja da ne mora sad sastaviti na vladu pod svaku cijenu ida SDS može odmah na izbore, ali više je to neki pritisak na stranke koje bi mu se pridružile, a na novim izborma bi riskirale ispadanje iz parlamenta. To pogotovo važi za Demokrate Anžea Logara i Resnicu, koje već padaju u anketama jer biračko tijelo smatra da nisu održale riječ da neće u desnu vladu i da neće s Janšom", kazao je slovenski novinar.
Dodao je i kako je situacija "malo napeta". Janša tvrdi da nakon četiri godine Golobove vlade imaju velikih problema s državnim financijama. Buduća opozicija najavljuje mjere štednje, sniženje plaća, mirovina, itd.
"Janša je rekao da će biti racionalizacija, ali nije objasnio kojih", upozorio je Orešnik.
U svakom slučaju, čeka se koalicijski sporazum iz kojeg će biti jasno što smjeraju, a u Sloveniji je, u pravilu, takav sporazum dostupan cijeloj javnosti.
