Orešković prozvala Ružića: Čestitam "domoljubima" na "domoljubnom" uništavanju Hrvatske

Dalija Orešković žestoko je prozvala na društvenim mrežama ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića nakon pravomoćne presude u slučaju liječnice Ingrid Belac-Lovasić, ustvrdivši da je riječ o „pravoj slici Plenkovićeve Hrvatske“.
"U Plenkovićevoj autokraciji funkciju ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike obnaša čovjek koji se prethodno kao ravnatelj KBC-a Rijeka dokazao iživljavanjem nad liječnicom i djelatnicom te ustanove", poručila je Dalija Orešković, komentirajući slučaj doktorice Ingrid Belac-Lovasić.
"Nema dalje, prava slika Plenkovićeve Hrvatske. Nakon vijesti o pravomoćnosti presude kojom je utvrđeno da je otkaz kojeg je Alen Ružić smjestio doktorici Ingrid Belac-Lovasić bio nezakonit, ministar bi se trebao povući s funkcije. No umjesto ostavke, ministar danas kukavički novinare upućuje da se za odgovore na njihova pitanja obrate zdravstvenoj ustanovi, kao da on s njima nema ništa. Valjda misli da sada kao ministar ima puno važnijih poslova, puno više moći i prilike da na isti način postupa i prema drugima, pa mu bolnica kojoj je ostavio dugove i kriminalne dogovore s privatnom klinikom Medikol više nije tema."
"Protiv ovakvih HDZ-ovih nasilnika na čelu državnih institucija i tijela teško se boriti, jer njih štiti sustav, zato Hrvatska ima jako malo zviždača i još manje primjera u kojoj je borba zviždača uspjela pobijediti sve zamke sporog i neučinkovitog pravosudnog sustava.
Doktorica Ingrid Belas - Lovasić se ipak neće moći vratiti na svoje ranije radno mjesto, a kroz protekle 4 godine pravosudne golgote, platila je visoku cijenu za suprotstavljanje teroru HDZ-ovog čovjeka. On je s druge strane, u tom istom razdoblju, s funkcije ravnatelja štetočine unaprijeđen u ministra. Čestitam "domoljubima" na "domoljubnom" uništavanju Hrvatske", poručila je Orešković.
