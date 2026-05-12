Orešković prozvala Ružića: Čestitam "domoljubima" na "domoljubnom" uništavanju Hrvatske

"Nema dalje, prava slika Plenkovićeve Hrvatske. Nakon vijesti o pravomoćnosti presude kojom je utvrđeno da je otkaz kojeg je Alen Ružić smjestio doktorici Ingrid Belac-Lovasić bio nezakonit, ministar bi se trebao povući s funkcije. No umjesto ostavke, ministar danas kukavički novinare upućuje da se za odgovore na njihova pitanja obrate zdravstvenoj ustanovi, kao da on s njima nema ništa. Valjda misli da sada kao ministar ima puno važnijih poslova, puno više moći i prilike da na isti način postupa i prema drugima, pa mu bolnica kojoj je ostavio dugove i kriminalne dogovore s privatnom klinikom Medikol više nije tema."