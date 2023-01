Ured za reviziju objavio podatke o poslovanju stranaka, ima svega

Podijeli :

Izvor: N1

Poslovanje političkih stranaka s godinama je sve urednije, no na nekim se područjima greške ponavljaju, u 2021. to su bili putni nalozi, računi za reprezentaciju, popis imovine ili plaćanje izbornih troškova sa redovnog, umjesto posebnog računa.

Otkrio je to Državni ured za reviziju koji je u 2021. pregledao poslovanje 53 političke stranke, negativno je ocijenio samo Domovinski pokret, dok je 15-ak drugih dobilo uvjetna mišljenja za financijske izvještaje, odnosno za usklađenost poslovanja.

Revizija je kod Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) otkrila da troškovi za službena putovanja i reprezentaciju (192.540 kuna) nisu u poslovnim knjigama evidentirani na temelju dokumentacije koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.

Na pojedinim putnim nalozima u iznosu od 168.505 kuna nema podataka o vremenu odlaska i povratku s puta, automobilu kojim se putovalo te izvješća s puta. Dio računa za reprezentaciju (24.035 kuna) ne sadrži podatke o razlozima ugošćavanja i onima koje se gostilo, zbog čega nije moguće potvrditi opravdanost navedenih rashoda.

Ne znaju se ni gosti niti razlozi ugošćavanja

U stranci Ivan Penava – nezavisna lista, poslovni događaji u knjigama evidentirani su na temelju dokumenata koji u većini slučajeva nisu kontrolirani ni ovjereni. U glavnoj knjizi evidentirani su troškovi za usluge smještaja (50 polupansiona) i hrane (ukupno 22.800 kuna) na temelju računa na kojima nisu navedeni gosti niti razlozi ugošćavanja.

Isti propust napravili su i Hrvatski suverenisti, čiji ulazni računi za reprezentaciju od 11.000 kuna ne sadrže svrhu ugošćivanja ni podatke o onima koje se gostilo.

Centar je na službena putovanja potrošio 27.392 kuna, no pojedini rashodi nisu u poslovnim knjigama evidentirani na temelju vjerodostojne dokumentacije. Putne naloge nije potpisao blagajnik ili likvidator.

Od 28 evidentiranih putnih naloga, sedam ih nema izvještaj sa službenog putovanja, a kod pet naloga izvještaj ne sadrži potpis osobe koja je putovala.

Kod zastupnice albanske nacionalne manjine Ermine Lekaj Prljaskaj Revizija je utvrdila da se za 92 ulazna računa, od 132, u iznosu od oko 70. 000 kuna, ne može potvrditi da su povezani s ciljevima iz Programa rada. Pet računa od 6373 kuna, na temelju kojih su evidentirani rashodi za reprezentaciju, ne sadrže svrhu ugošćivanja ni podatke o gostima.

Naknade troškova službenih putovanja i drugih troškova na putovanjima iznose 173.153 kuna, a odnose se na službena putovanja zastupnice, zaposlenika njenog ureda te osoba koje nisu zaposlenici tog Ureda.

Izborni troškovi sa redovnog, umjesto posebnog računa

Evidentirano je i obračunato 88 naloga, od čega ih 58 ne sadrži izvješće s puta, ali su uz njih priložene isprave kojima se dokazuju nastali izdaci, utvrdila je Revizija, koja je i protekle dvije godine imala zamjerke na način poslovanja Lekaj Prljaskaj.

U 2021. održani su redoviti lokalni izbori, a Revizija je otkrila da je nekoliko stranka izborne obveze plaćalo s računa za redovito poslovanje, umjesto posebnog računa za izbore.

Slučaj je to sa Centrom, ali i Fokusom koji je na financiranje promidžbe za redovne lokalne izbore te prijevremene izbore za međimurskog župana potrošio 815.000 kuna, a dio rashoda od 318.000 kuna dobavljačima platio s računa za redovno poslovanje, umjesto s posebnih računa.

Za HSS je utvrđeno da ima ustrojenu knjigu ulaznih računa s 1813 računa u iznosu od gotovo 1, 9 milijuna kuna, ali ne obuhvaća 674 računa ispostavljena stranci za izbornu promidžbu, koji su evidentirani u poslovnim knjigama i iskazani u financijskim izvještajima u iznosu od 734.000 kuna.

Troškovi promidžbe za izbor članova lokalnih vijeća, na kojima je HSLS sudjelovao samostalno, bili su 302.000 kuna, no za rashode od 283.551 kunu stranka nije Državnom uredu za reviziju dostavila dokumentaciju.

Krivo evidentiranje, necjelovit popis imovine

Revizija je kod više stranaka utvrdila da su obavile popis imovine i obveza, ali da on nije cjelovit. Slučaj je to i s HSLS-om, koji u 2021. nije imao ni ustrojenu evidenciju o nepodmirenim članarinama i članskim doprinosima.

Kod Suverenista donacije u iznosu od 5360 kuna su pogrešno evidentirane, rashodi od 545.330 kuna evidentirani su u poslovnim knjigama na temelju knjigovodstvenih isprava, koje prethodno nije kontrolirala/ovjerila ovlaštena osoba.

Kod Radničke fronte Revizija je utvrdila da Skupština nije nadzirala financijsko-materijalno poslovanje stranke, kako je utvrđeno Statutom.

Financijski plan za 2021. nema plan zaduživanja i otplata te obrazloženje plana. RF se u 2021. kratkoročno zadužila kod člana stranke u iznosu od 6000 kuna i to otplatila. Potraživanja za zajmove članovima stranke danim prošlih godina krajem 2021. iznosila su 9515 kuna.

Stranka je od članarine i članskog doprinosa uprihodovala 114.516 kuna. Iznos članarine za 2021. vezan je za mjesečna neto primanja članova RF-a, ali stranka nema podatke o tim primanjima, kao ni podatke o potraživanjima od članarina s osnove zaduženja i uplata za 2021.

Za stranke u kojima su utvrđene nepravilnosti, predviđene su prekršajne kazne do 20.000 do 50.000 kuna, a za odgovorne osobe u njima od 2000 do 20.000 kuna. Prekršajne prijave podnosi Državno odvjetništvo.

