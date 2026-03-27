Uskok pokrenuo istragu zbog izvlačenja 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza

Uskok je u petak, nakon policijske prijave, pokrenuo istragu protiv bivšeg dužnosnika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka i još petero osumnjičenih zbog izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz HSS-a.
Oglas
Za petero osumnjičenih Uskok je zatražio istražni zatvor o čemu će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u četvrtak navečer je potvrdio da se Pavlek nalazi u Turskoj te da u Hrvatskoj nije još jedan osumnjičeni, koji nije hrvatski državljanin. Prema neslužbenim podacima riječ je o Georgu Mauseru, državljaninu Linhenštajna i Austrije, koji je s uhićenom slovačkom državljankom Martinom Streženickom vodio tvrtku preko koje su se u suradnji s Pavlekom izvlačili milijuni.
U jučerašnjoj akciji Uskoka i policije uhićeni su i bivši glavni tajnik HSS-a Damir Raos, koji je kao i Pavlek također nedavno otišao iz saveza te nekadašnji glasnogovornik Nenad Eror. Uhićena je i direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez Božena Meić Hrvoj.
Četvero uhićenih je, na ispitivanje u Uskoku dovedeno u četvrtak iza 18.30 sati, nakon čega su prenoćili u policijskom pritvoru.
Osumnjičeni su, po sumnjama istražitelja, na temelju fiktivnih poslova HSS-a s inozemnim off shore tvrtkama izvlačili novac, a velik je dio navodno je završio u Pavlekovoj inozemnoj tvrtki. Istražitelji tako sumnjaju da je od 2014. godine iz Hrvatskog skijaškog saveza izvučeno 30 milijuna eura.
Turudić je rekao da su izvidi u ovom slučaju počeli prije otprilike godinu dana, odnosno puno ranije od 31. siječnja, kada je jedan od ljudi obuhvaćenih istragom uhvaćen na graničnom prijelazu s novcem.
Pavlek je sredinom ožujka podnio ostavku na dužnost direktora alpskih reprezentacija i ski poola nakon što je u hrvatskim medijima objavljena priča o aferi u Hrvatskom skijaškom savezu i sumnjivim isplatama većih količina novca koje su u fokusu Uskokovog istraživanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas