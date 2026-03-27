DHMZ je izdao nova hidrološka upozorenja zbog nastavka obilnih oborina, koje će utjecati na vodostaje na brojnim rijekama u zemlji.
Dosadašnja obilna oborina nastavlja se danas i sutra čime će se nastaviti porast vodostaja na donjem dijelu sliva Kupe, Une, lijevih pritoka Save i na manjim vodotocima sliva Drave. Pojedine rijeke su već ušle u mjere obrane od poplava te bi mogle dosegnuti i visoke mjere obrane od poplava, izvijestio je DHMZ.
Mjere obrane od poplava
Pripremno stanje: Bednja – Lepoglava; Glina – Široka Rijeka; Ilova – Maslenjača; Korana – Velemerić, Karlovac; Kupčina – Lazina brana; Mala Neretva – Opuzen ustava nizv.; Potok Vojlovica – Čačinci; Sabirni kanal AC ZG-RI – Lazina; Una – Hrvatska Kostajnica
Redovne mjere: Glogovnica – Koritna; Krapina – Kupljenovo; Lonja – Lonjica most; Spojni kanal ZLGČ – Poljanski Lug; Zelina – Božjakovina
izvanredne mjere: Sunja – Sunja
Stanje, tendencija i prognoza vodostaja
Sava
Vodostaji Save do Stare Gradiške su u porastu s tendencijom porasta. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom porasta. U gornjem toku Save tijekom vikenda vodostaji završavaju s porastom, dok će donji tok Save i dalje biti u porastu. Vodostaji su u domeni niskih i srednje niskih voda.
Kupa
Vodostaji Kupe do Zapeća su u opadanju s tendencijom opadanja. Nizvodno do Karlovca vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta. Tijekom vikenda u gornjem toku Kupe očekuje se opadanje vodostaja, dok je u donjem toku Kupa još u porastu. Vodostaji su u domenama od niskih do srednjih voda. Vodostaji Gline su u porastu s tendencijom opadanja krajem vikenda.
Korana
Vodostaji Korane su u porastu s tendencijom opadanja krajem vikenda. Vodostaji su u domeni srednjih voda.
Una
Vodostaji Une su u porastu s tendencijom porasta i tijekom vikenda. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda.
Dunav
Vodostaji Dunava su u stagnaciji s tendencijom blagog porasta tijekom vikenda. Vodostaji su u domeni niskih voda.
Mura
Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom porasta tijekom vikenda. Vodostaji su u domeni niskih voda.
Drava
Vodostaji Drave su u stagnaciji s tendencijom porasta tijekom vikenda. Vodostaji su u domeni niskih voda.
