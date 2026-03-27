Vodostaji Kupe do Zapeća su u opadanju s tendencijom opadanja. Nizvodno do Karlovca vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta. Tijekom vikenda u gornjem toku Kupe očekuje se opadanje vodostaja, dok je u donjem toku Kupa još u porastu. Vodostaji su u domenama od niskih do srednjih voda. Vodostaji Gline su u porastu s tendencijom opadanja krajem vikenda.