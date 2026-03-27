Kaos zbog nevremena

FOTO / Pogledajte kako Zagreb danas izgleda

N1 Info
27. ožu. 2026. 08:52
Nevrijeme u Zagrebu | Matija Habljak, Patrik Macek / Pixsell / N1

Snažno nevrijeme i danas hara diljem Hrvatske, zagrebački vatrogasci i dežurne službe rade neprestano i ne stižu ukloniti sva stabla, lomove, kontejnere... koje vjetar raznosi po prometnicama.

Zbog sanacije posljedica nevremena odnosno popravka oštećenih vodova, u Zagrebu je došlo do poremećaja u tramvajskome prometu te iz Gradske uprave u petak navode da se normalizacija u prometu očekuje tijekom poslijepodneva, a ističu i da su vatrogasci noćas imali oko 300 intervencija.

Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste, izvijestili su iz Grada, što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave.

S obzirom na to da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red, osim na dionici Dubrava-Dubec, navode.

27.03.2026. Zagreb - Vjetar iscupao semafor na raskrscu Branimirova - Hainzelova Photo: Matija Habljak/PIXSELL
27.03.2026. Zagreb - U naletima jakog vjetra pada crijep sa zgrade i razbija aute ulica Stijepana Širole kod tvornice kulture Photo: Matija Habljak/PIXSELL
27.03.2026. Zagreb - Olujni vjetar koji psse od jucer napravio je brojne stete po gradu Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dok traje popravak vodova, svi raspoloživi tramvaji iz spremišta Ljubljanica vozit će do okretišta Maksimir, a tramvaji iz spremišta Dubrava vozit će na relaciji Dubrava-Dubec. Dio između Maksimira i Dubrave bit će pokriven autobusnom linijom Dubrava-Svetice-Dubrava.

Iz Grada navode i da su vatrogasci tijekom noći uklonili srušena stabla, a popravku vodova pruge će se pristupiti kad vremenski uvjeti omoguće popravak u sigurnim uvjetima. Završetak radova očekuje se tijekom poslijepodneva uz normalizaciju prometa.

Preporučeni obilazni pravac za motorna vozila je Svetice-Ulica Divka Budaka-Ulica kneza Branimira-Ulica Dragutina Mandla.

S obzirom na upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda na olujni vjetar s orkanskim udarima, iz Grada upozoravaju na moguće poteškoće u prometu i drugdje u gradu.

Broj vatrogasnih intervencija porastao je kroz noć s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u kratkom vremenu ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra, naglašavaju iz Grada.

Sve oko nevremena iz minute u minutu pratimo OVDJE.

27.03.2026., Zagreb - Zbog olujnog vjetra doslo je do kolapsa javnog prijevoza. Veliki broj linija je ili u prekidu ili je preusmjeren. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
27.03.2026. Zagreb - 2 srusena stabla u Preckom u Jarnovicevoj ulici Photo: Igor Kralj/PIXSELL
