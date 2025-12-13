Usporedili smo cijene na adventima u Zagrebu, Beču, Budimpešti i Ljubljani

Lani je top-tema bečkog sajma bila cijena punča, koji je tada poskupio za jedan euro u odnosu na Advent 2023. godine. Cijene su varirale od 4 do 5,40 eura za šalicu tog toplog napitka. Ove godine cijene su otprilike ostale iste kao lani pa šalica punča i kuhanog vina koštaju između 4 i 6 eura ovisno o lokaciji - od jeftinijeg sajma na Karlsplatzu preko nešto skupljeg kod dvorca Schönbrunn do sajmova na Trgu Marije Terezije i u božićnom selu palače Belvedere gdje su cijene najviše.