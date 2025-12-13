gdje je najjeftinije
Usporedili smo cijene na adventima u Zagrebu, Beču, Budimpešti i Ljubljani
U Došašću smo iliti Adventu, vremenu pripreme za svetkovinu Božića. Ujedno je to i vrijeme uličnih božićnih sajmova u gradovima koji su vremenom postali sajmovima hrane i pića, iz godine u godinu s bogatijim, ali i sve skupljim ponudama.
Budući da se o ponudi i cijenama na Adventu u Zagrebu, a i ostalim gradovima u Hrvatskoj puno piše i manje-više sve zna, provjerili smo kakve su cijene i ponuda na božićnim sajmovima u trima obližnjim glavnim gradovima - Beču, Budimpešti i Ljubljani, koja rado pohode i mnogi Hrvati.
BEČ
Advent u Beču jedan je od najčuvenijih u svijetu, a sastoji se od nekoliko sajmova za različitim mjestima u gradu.
Lani je top-tema bečkog sajma bila cijena punča, koji je tada poskupio za jedan euro u odnosu na Advent 2023. godine. Cijene su varirale od 4 do 5,40 eura za šalicu tog toplog napitka. Ove godine cijene su otprilike ostale iste kao lani pa šalica punča i kuhanog vina koštaju između 4 i 6 eura ovisno o lokaciji - od jeftinijeg sajma na Karlsplatzu preko nešto skupljeg kod dvorca Schönbrunn do sajmova na Trgu Marije Terezije i u božićnom selu palače Belvedere gdje su cijene najviše.
Na ulazima na sajmove plaća se polog za prigodne šalice za kuhano vino ili punč u iznosu od 3 do 5 eura. Polog se dobiva natrag na izlazu ili se šalica može zadržati za uspomenu.
Tradicionalno najpopularnija jela na bečkom božićnom sajmu su pržene krumpirove palačinke (Kartoffelpuffer) poslužene s pekmezom od jabuka ili kiselim vrhnjem, kajzeršmarn ili carski drobljenac - naribane palačinke posute šećerom u prahu i poslužene s kompotom od šljiva, medenjaci i kobasice (Bratwurst) u pecivu. Cijene pića i napitaka kreću se od 4 do 10 eura, a hrane od 4 do 15 eura.
Ovo su cijene hrane i pića na Adventu u Beču:
kuhano vino, punč: 4-6 eura (polog za šalicu: 3-5 eura)
kobasice: 4-8 eura
vafli, medenjaci, kajzeršmarn: 5-12 eura
krumpirove palačinke, nadjeveni krumpir: 5.50-12 eura
peciva i slastice: 5–10 eura
BUDIMPEŠTA
Nadaleko čuven je i božićni sajam u glavnom gradu Mađarske Budimpešti koji se također održava na nekoliko mjesta u gradu. Kako piše portal Budapest by Locals, cijene hrane i pića posljednjih su godina znatno porasle, pogotovo na dva najveća sajma - na trgu Vörösmarty i kod Bazilike svetog Stjepana.
"Očekujte da ćete platiti između 4.000 i 7.000 forinti za obrok ulične hrane ili za tanjur glavnog jela, što je otprilike od 10 do 18 eura", piše isti portal.
Vječni favorit budimpeštanskog božićnog sajma su langošice, lepinje pržene u ulju. Ovisno o dodacima, slanim ili slatkim, cijene su im od 2.000 do 4.900 forinti ili od 5 do 13 eura. Još jedan od favorita božićnog sajma u Budimpešti je sarma, a cijena porcije je oko 7.000 forinti ili 18 eura.
Od većih obroka na adventskim štandovima u Budimpešti nude se i svinjska koljenica, gulaš u kruhu, juneća rebra i losos sa salatom. Cijena obične kobasice u pecivu sa senfom je 1.600 forinti ili nešto više od četiri eura.
Tri decilitra kuhanog vina, češće crnog nego bijelog, uglavnom košta oko 1.500 forinti, što je oko 4 eura, dok mu na nekim lokacijama cijena raste i do 2.500 forinti ili šest i pol eura. Može se piti iz kartonske čaše ili iz prigodne šalice uz polog od 600 forinti, odnosno 1,50 eura.
Još jedan tradicionalni favorit božićnog sajma u Budimpešti je i kurtoš kolač, zbog svoga oblika poznat i kao dimnjak ili trdelnik. Porcija tog kolača na nekim štandovima ide i do 12 eura, ovisno o dodatku uz njega, a najčešće je od šest i pol do osam eura.
"Božićni sajmovi uvijek su i svuda skupi jer plaćaš ambijent, a ne hranu ili piće koji se u lokalnim trgovinama mogu kupiti za mnogo manje novca", napisao je netko na Facebook stranici Trip to Budapest odgovarajući na ironični komentar jednog korisnika kako ove godine čekuje da čaša kuhanog vina u Budimpešti košta barem 5.000 forinti li 13 eura.
Ovo su cijene hrane i pića na Adventu u Budimpešti izražene u forintama i eurima:
langošice: 2.000 - 4.900 (5 - 13 eura)
kobasice: 1.600 - 2.500 (4.20 - 6,50 eura)
sarma: 7.000 (18 eura)
svinjska koljenica: od 6.700 (17 eura)
gulaš u zdjeli od kruha: 5.700 (15 eura)
juneća rebra: 8.300 (22 eura)
losos i salata: 9.500 (25 eura)
trdelnik (kurtoš kolač): 2.500- 3.500 HUF (6.50 - 8 eura)
krumpirove palačinke: 800 - 1.200 (2 - 3 eura)
slastice: od 2.800 (od 7.40 eura)
kuhano vino (3 dcl): 1.500 - 2.500 (4 - 6,5 eura)
kava, čaj: 800 - 1.300 (2 - 4 eura)
LJUBLJANA
U glavnom gradu Slovenije ugostitelji ove godine nisu značajnije dizali cijene u odnosu na lanjski Advent, pišu tamošnji mediji. Na Prešernovom trgu cijena kuhanog vina neznatno je viša nego lani - 4 umjesto 3,50 eura. Šalica čaja je 2 eura, slastice poput medenjaka i palačinki su od 3 do 5 eura, a kobasice u pecivu od 5 eura naviše. Uz balkanske specijalitete poput ćevapčića i pljeskavica u somunu, nude se i domaći slovenski poput ričeta s kranjskom kobasicom, jote s kiselim kupusom te štrukli s orasima ili svježim sirom.
U nekim slovenskim medijima vodi se i rasprava jesu li fritule na ovogodišnjem božićnom sajmu preskupe, jer se cijena porcije kreće od pet do sedam eura.
"Naravno, važno je imati na umu da na štandovima s blagdanskom hranom ne plaćamo samo sastojke. Cijena porcije temelji se na izračunu koji uzima u obzir sastojke, radnu snagu, znanje zaposlenika, najam štanda, operativne troškove, atmosferu, opću ponudu i potražnju te još koji centi povrh svega", piše tamošnji portal svet24.
A portal 24ur citira izjave turista iz Italije, Hrvatske i Srbije koje su novinari zatekli na božićnom sajmu u Ljubljani.
"Dolazim iz Venecije, pa su mi cijene ovdje puno niže nego kod kuće", kazao je Talijan.
Turisti iz Zagreba rekli su da su cijene u Ljubljani "slične onima u Zagrebu" te da je Advent u oba grada preskup, dok je jedan turist iz Srbije kazao da su "cijene u Ljubljani niže nego u Beogradu".
Ovo su cijene hrane i pića na Adventu u Ljubljani:
kuhano vino: 2.50 - 4 eura
kuhani džin, punč: 5 - 6 eura
čaj: 2 eura
kobasice u pecivu: 5 - 10 eura
pečena govedina s kupusom: 7 eura
fritule: 5 - 7 eura
palačinke, medenjaci: 3 - 5 eura
pljeskavica: 10 eura
ćevapčići: 12 - 15 eura
ričet s kranjskom kobasicom: 10 eura
štrukli: 7 eura
ZAGREB
I na koncu, za usporedbu sa spomenuta tri grada - Advent u Zagrebu. Cijene su i dalje 'adventske' odnosno previsoke za prosječno plitak džep, ali svi su ovdje već naučili da je u cijene hrane i pića ukalkulirano puno toga - od najma štandova do blagdanskog ugođaja. Naravno, treba uzeti u obzir i lokaciju pojedinog adventskog festivala. Cijene nisu iste na Fuliranju na Strossmayerovom trgu ili 'Fooling Aroundu' kod hotela Esplanade gdje su hrana i piće skuplji u odnosu na, primjerice, nešto jeftiniji adventski festival na Kvatriću.
Čaša kuhanog vina u prosjeku košta 4 eura i skuplja je nego lani kada je bila 3.50 eura. Kuhani gin prodaje se najčešće po četiri i pol eura. Tradicionalni adventski hit, fritule, one najobičnije bez posebnih dodataka, ove godine su 5 eura, a s dodacima 6 eura ili više, pet ovisno o štandui lokaciji. Lani kontroverzne dubai fritule zadržale su svoju razvikanost pa im je cijena od 8 do 11 eura.
Cijene germknedli, od klasičnih do onih posebnih s raznim dodacima, kreću se od 6 do 10 eura, dok na jednom štandu germknedla s dubai čokoladom košta čak 15 eura.
Adventski gastronomski standard su kobasice u pecivu, a cijene su im od 5.50 eura za običnu kobasicu i 7.50 eura za onu sa sirom pa naviše, ovisno o tome s kakvim ih prilozima i dodacima ugostitelji poslužuju i aranžiraju. Hot-dog, kao jeftinija varijanta, košta 'samo' 4 eura. Od ozbiljnih jela, buncek sa zeljem i gulaš koštaju u prosjeku 9 eura
Ovo su cijene hrane i pića na Adventu u Zagrebu:
kuhano vino: 4 eura
kuhani gin: 4.50 eura
hot-dog: 4 eura
kobasice: od 5.50 eura
fritule (obične): 5 eura
fritule (s dodacima): 6 - 11 eura
germknedle: 6 - 10 eura
buncek sa zeljem: 9 eura
gulaš: 9 eura
