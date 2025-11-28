Zagreb spreman za Advent: Više od sto kućica s raznom ponudom, sedam festivala, 90 koncerata...

"TZGZ nema uvid u rezervacije u realnom vremenu, ali provjerom stranica platforme booking.com vidi se da je popunjenost vikendima u vrijeme Adventa već između 85 i 91 posto, ovisno o gledanom terminu. Prema iskustvima iz prethodnih godina, uz brojne građane Zagreba i domaće turiste dolazi i puno stranih i to tradicionalno najviše iz bližih europskih zemalja. Prošle godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke, BiH, Italije, Slovenije i Srbije, a slično očekujemo i ove godine", poručuju iz TZGZ-a.