“Bosna” kobasice zvijezde su božićnih sajmova u Austriji - evo o čemu se radi

N1 Info
01. pro. 2025. 08:30
Ako se ovih dana nađete na nekom od božićnih sajmova u Austriji, možda uočite veliki natpis "Bosna“ obično stoji na štandovima ispred kojih je gužva. Ne bez razloga.

Bosna sendvič je pravi lokalni fast-food klasik sličan hot-dogu, ali s dvije tanke pržene kobasice, lukom, senfom te kao glavnim začinom – curryjem.

I, čini se, nema nikakve veze s bosanskim kobasicama. Zabilježeno je da ih je 1949. na svom malom štandu u Salzburgu prvi ponudio Zanko Todoroff, koji je bio Bugarin.

Wikipedia navodi da je želio napisati “Bosa” (naziv pića), ali je netko greškom napisao “Bosna”, i to je ime ostalo. S druge strane, spominje se i da je ime “Bosna” možda izabrano zato što su Austrijanci tada povezivali “bosanski/slavenski” okus sa začinjenom, pikantnom hranom. Postoji, doduše, i teorija da je Bosna sendviče zapravo izmislio izvjesni Petar Radisavljević, jugoslavenski imigrant koji je živio u Linzu, piše nova.rs.

Sastojci (za 6 sendviča):

  • 12 bratwurst kobasica (može i dobra obična kobasica po izboru)
  • 6 kifli (bijeli kruh / “burger buns” / peciva za hot-dog)
  • ½ glavice crvenog luka (ili 1 manja glavica)
  • 1 žlica curry praha
  • 3 žlice Dijon senfa
  • 3 žlice kečapa

Alternativa: umjesto klasične bratwursta možeš koristiti i pikantniju kobasicu ili “käsekrainer” (kobasicu sa sirom) za varijantu “Kafka / Käsekrainer Bosna”.

Priprema

Kobasice stavite na roštilj ili u tavu na laganu vatru i pecite ih oko 5–10 minuta – dok ne porumene, jednom ih okrenite.

Pecivo lagano prepecite – u tosteru, na roštilju ili u tavi – da dobije blagu hrskavost.

Luk narežite na tanke kolutove.

Donju polovicu peciva premažite lukom pa ravnomjerno pospite curry prahom. Gornju polovicu premažite mješavinom senfa i kečapa.

Složite sendvič: donji dio peciva, dvije kobasice, pa gornji dio. Po želji možete dodati još luka, malo kiselih krastavaca ili papričica za jači okus.

Postoje i varijacije poput Kleine Bosna (s jednom kobasicom), Käsekrainer / “Kafka” (s kobasicom sa sirom i pikantnijim začinima)…

austrija božićni sajam kobasice

