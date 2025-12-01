“Bosna” kobasice zvijezde su božićnih sajmova u Austriji - evo o čemu se radi

Ako se ovih dana nađete na nekom od božićnih sajmova u Austriji, možda uočite veliki natpis "Bosna“ obično stoji na štandovima ispred kojih je gužva. Ne bez razloga.
Oglas
Bosna sendvič je pravi lokalni fast-food klasik sličan hot-dogu, ali s dvije tanke pržene kobasice, lukom, senfom te kao glavnim začinom – curryjem.
I, čini se, nema nikakve veze s bosanskim kobasicama. Zabilježeno je da ih je 1949. na svom malom štandu u Salzburgu prvi ponudio Zanko Todoroff, koji je bio Bugarin.
Wikipedia navodi da je želio napisati “Bosa” (naziv pića), ali je netko greškom napisao “Bosna”, i to je ime ostalo. S druge strane, spominje se i da je ime “Bosna” možda izabrano zato što su Austrijanci tada povezivali “bosanski/slavenski” okus sa začinjenom, pikantnom hranom. Postoji, doduše, i teorija da je Bosna sendviče zapravo izmislio izvjesni Petar Radisavljević, jugoslavenski imigrant koji je živio u Linzu, piše nova.rs.
Sastojci (za 6 sendviča):
- 12 bratwurst kobasica (može i dobra obična kobasica po izboru)
- 6 kifli (bijeli kruh / “burger buns” / peciva za hot-dog)
- ½ glavice crvenog luka (ili 1 manja glavica)
- 1 žlica curry praha
- 3 žlice Dijon senfa
- 3 žlice kečapa
Alternativa: umjesto klasične bratwursta možeš koristiti i pikantniju kobasicu ili “käsekrainer” (kobasicu sa sirom) za varijantu “Kafka / Käsekrainer Bosna”.
Priprema
Kobasice stavite na roštilj ili u tavu na laganu vatru i pecite ih oko 5–10 minuta – dok ne porumene, jednom ih okrenite.
Pecivo lagano prepecite – u tosteru, na roštilju ili u tavi – da dobije blagu hrskavost.
Luk narežite na tanke kolutove.
Donju polovicu peciva premažite lukom pa ravnomjerno pospite curry prahom. Gornju polovicu premažite mješavinom senfa i kečapa.
Složite sendvič: donji dio peciva, dvije kobasice, pa gornji dio. Po želji možete dodati još luka, malo kiselih krastavaca ili papričica za jači okus.
Postoje i varijacije poput Kleine Bosna (s jednom kobasicom), Käsekrainer / “Kafka” (s kobasicom sa sirom i pikantnijim začinima)…
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas