"Advent promoviramo već na 15 tržišta, pa i u SAD i UK posebnim kampanjama, npr. u Londonu na 30 postaja podzemne željeznice i u Milanu na gradskim autobusima, kao i u stranim medijima, kojih je već do sada više od 70 iz svijeta objavilo priču o Adventu Zagreb”, istaknula je Bienenfeld. Najavila je i dolazak više od 50 stranih putničkih agenata u Zagreb te influencera, ali i mnogih turista sudeći prema, dodala je, jako dobrom bukingu za te dane, te se nadaju da bi brojke mogle biti i više od lanjskih.